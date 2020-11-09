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В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса

В Москве 6897 новых заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с коронавирусом. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.

8 ноября оперативный штаб сообщил о 20 498 случаях заражения коронавирусом за сутки.

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6897 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве выявили 475 166 заболевших, 124 579 из них продолжают лечение. 343 226 пациентов выздоровели, 7361 — умерли.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 1403 случая заболевания за сутки, Московская область — 660 случаев, Нижегородская область — 411 и Архангельская область — 342.

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли также Московская область — 92 184 и Санкт-Петербург — 71 426. 

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемостью коронавирусом. На первом месте США, где зарегистрировано около 9,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — более 8,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — около 5,7 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных