В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 21 798 новых случаев коронавирусаВ Москве 6897 новых заболевших
За последние сутки в России зарегистрировали 21 798 случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд суточного прироста. 10 722 пациента выздоровели, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Зарегистрировано 256 смертей, связанных с коронавирусом. За весь период выявлено почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,3 млн пациентов выздоровели от коронавируса, число смертей превысило 30 000.
8 ноября оперативный штаб сообщил о 20 498 случаях заражения коронавирусом за сутки.
По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6897 случаев заражения коронавирусом. За весь период в Москве выявили 475 166 заболевших, 124 579 из них продолжают лечение. 343 226 пациентов выздоровели, 7361 — умерли.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 1403 случая заболевания за сутки, Московская область — 660 случаев, Нижегородская область — 411 и Архангельская область — 342.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли также Московская область — 92 184 и Санкт-Петербург — 71 426.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемостью коронавирусом. На первом месте США, где зарегистрировано около 9,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — более 8,5 млн случаев, на третьем месте Бразилия — около 5,7 млн.