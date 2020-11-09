Игорь Артемьев покидает ФАС

Обсуждаются и кандидатуры на смену Артемьеву. По словам близкого к ФАС источника, один из возможных кандидатов – заместитель петербургского губернатора Александра Беглова Максим Шаскольский. Собеседник называет его «человеком Ковальчуков». О том, что Шаскольский связан с акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком, писал «Коммерсант» в январе 2019 г., когда врио губернатора Санкт-Петербурга позвал Шаскольского в свою команду. До назначения вице-губернатором Шаскольский с 2005 г. по 2019 г. работал в «Ленэнерго» и других крупных структурах, был гендиректором «Петербургской сбытовой компании».