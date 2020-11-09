Игорь Артемьев покидает ФАС

Игорь Артемьев покидает ФАСЕму на смену может прийти заместитель петербургского губернатора Александра Беглова
В Кремле и правительстве согласовали отставку главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева, рассказали «Ведомостям» источник, близкий к руководству ведомства, и собеседник, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей», касающийся этой информации.
Артемьев возглавлял ФАС последние 16 лет. Он начал политическую карьеру в Санкт-Петербурге в 1990-х, в 1999 г. был зампредседателя фракции «Яблоко» в Госдуме, а после удачного выступления на петербургских губернаторских выборах, где набрал 14,68% голосов, был назначен руководителем ФАС. Артемьев до сих пор остается членом политкомитета партии «Яблоко».
По словам собеседника «Ведомостей», близкого к руководству ФАС, предварительно согласовано новое место работы Артемьева: «Вероятнее всего, он станет помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Ему нужна достаточно статусная должность для продолжения работы». Должность помощника премьер-министра сама по себе не нова. После ротации правительства в начале 2020 г. Мишустин уже назначал своими помощниками некоторых чиновников, в частности, бывшего главу аппарата Белого дома Сергея Приходько.
Обсуждаются и кандидатуры на смену Артемьеву. По словам близкого к ФАС источника, один из возможных кандидатов – заместитель петербургского губернатора Александра Беглова Максим Шаскольский. Собеседник называет его «человеком Ковальчуков». О том, что Шаскольский связан с акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком, писал «Коммерсант» в январе 2019 г., когда врио губернатора Санкт-Петербурга позвал Шаскольского в свою команду. До назначения вице-губернатором Шаскольский с 2005 г. по 2019 г. работал в «Ленэнерго» и других крупных структурах, был гендиректором «Петербургской сбытовой компании».
Еще одним вероятным кандидатом на пост главы ФАС источники других СМИ называли руководителя петербургского УФАС Вадима Владимирова. Однако свое возможное назначение «в центральный аппарат ФАС» он через пресс-службу сегодня опроверг: «Благодарю журналистов и некоторые телеграм-каналы за доверие, но на сегодня и в нашем городе есть чем заняться».