Иностранных агентов выписывают из квартир

Серьезней поправка, уточняющая понятие источника иностранных средств, говорит глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Речь идет о поправке в п. 6 ст. 2 закона об НКО, которая расширяет круг лиц, поступление средств от которых будет грозить причислением к иноагентам. Сейчас среди таких лиц есть иностранцы и даже российские юрлица, получающие денежные средства и иное имущество из-за рубежа. Этот перечень дополнят юрлицами, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства (в значении п. 8 ст. 6.1 закона «О противодействии отмыванию доходов...»). По этому закону под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% компании или может ее контролировать. «Выяснить, кто является конечным бенефициаром организации, переводящей НКО средства, почти нереально, так как этой информацией владеют только банки и контролирующие органы», – считает Милославская.