Правительству предложили поддержать обновление электротранспорта в городах

Правительству предложили поддержать обновление электротранспорта в городахРСПП настаивает на внедрении концессий для обновления парка
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внедрять механизм концессий для обновления общественного электрического транспорта и соответствующей инфраструктуры в городах.
«Предусмотреть федеральную субсидию на финансирование капитальных грантов при реализации обновления парка и инфраструктуры ГНЭТ (городского наземного электрического транспорта) в форме концессионных соглашений», – говорится в письме РСПП, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину по итогам форума «Общественный транспорт 2020» (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Получение письма подтвердили в аппарате правительства. По задумке РСПП, концессии должны привести к тому, что управлением городским транспортом должны будут заниматься не муниципальные предприятия, а коммерческие структуры.
Как пояснил «Ведомостям» представитель союза, по концессионному соглашению с властями региона частный инвестор вкладывает средства в ремонт и строительство инфраструктуры и транспортных объектов, а взамен получает возможность на платной основе эксплуатировать эти объекты после реконструкции. Механизм использовался, например, для строительства скоростной автотрассы М11, которая остается в собственности государства, но эксплуатируется инвесторами. Аналогично заключать концессии РСПП предлагает теперь для обновления общественного транспорта – регионы и муниципалитеты будут искать инвесторов, заключать с ними соглашения и в качестве концедентов вкладываться федеральными деньгами в капитальный грант, т. е. в первоначальные капитальные затраты на строительство или реконструкцию.
«Минтранс поддерживает финансирование обновления парка электротранспорта с помощью механизма капитального гранта. Для этого прежде всего необходимо утвердить источники финансирования», – сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. При этом в ходе форума РСПП по теме общественного транспорта (состоялся в октябре) замглавы Минтранса Алексей Семенов говорил, что основным механизмом поддержки проектов обновления парка и в дальнейшем будет льготный лизинг, когда выбранным на конкурсе муниципальным перевозчикам из регионов предоставляется право закупать технику в Государственной транспортной лизинговой компании со скидкой в 60% от ее стоимости. Представитель Минэкономразвития лишь сообщил «Ведомостям», что ведомство рассматривает предложения РСПП. Ранее первый замглавы Минэка Андрей Иванов также на форуме предлагал выделять на заключение концессий средства региональных дорожных фондов. «Минтранс не поддерживает финансирование обновления парка из средств региональных дорожных фондов», – говорит представитель министерства. Семенов, в свою очередь, предлагал привлекать на эти цели суверенные займы в Новом банке развития БРИКС.
Около 60% подвижного состава трамваев и троллейбусов в России устарели, говорит «Ведомостям» эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский. «57,7% подвижного состава парка трамвайных систем в России старше 25 лет, т. е. срок их эксплуатации уже закончился или приближается к этому, – сообщил президент «ПК Транспортные системы» (производит трамваи) Феликс Винокур. – А износ инфраструктуры электрического транспорта составляет более 90%, и она требует срочной реконструкции». При этом директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает, что обновлять нужно именно трамвайный парк и инфраструктуру. «Трамвай в качестве общественного транспорта выгоднее самому городу, так как в этом случае эффективнее используется выделенная под него полоса, потому что трамвай в 2–3-вагонной сцепке перевозит гораздо больше людей, чем троллейбус. Обновление именно трамвайного парка – это очень актуальный мировой тренд. Будущее электротранспорта, безусловно, за рельсовыми системами», – говорит эксперт.
Сегодня на обновление городского транспорта из бюджета выделяется по 4–6 млрд руб. ежегодно. Минтранс и ВЭБ.РФ в этом году по поручению президента разработали новый проект программы модернизации пассажирского транспорта до 2030 г., но и там основной объем господдержки смещен на период 2025–2030 гг. – c 2025 г. бюджетный лимит на закупку нового транспорта увеличится до 26,4 млрд руб. в год. Даже Минтранс признает, что выделяемых средств недостаточно – спрос регионов на закупку новой техники в этом году составил 53 млрд руб., на 2021 г. – 61 млрд руб., рассказывал Семенов на форуме. В этом году по итогам конкурса 12 агломераций закупили 511 единиц новой техники – 447 автобусов и 64 троллейбуса. В 2021 г. в регионы будет поставлено 392 транспортных средства: 275 автобусов, 104 троллейбуса и 13 трамваев.
Машиностроители считают, что предложенные РСПП меры оправданны. «ПК Транспортные системы» положительно оценивает любые механизмы государственной поддержки концессионных соглашений. Решить проблемы городского общественного транспорта в российских городах и городских агломерациях только за счет средств бюджета невозможно», – уверен Винокур. «Предложенные новые меры господдержки крайне необходимы, одной из ключевых мер является, конечно, поддержка регионов в части компенсации затрат на строительство и реконструкцию инфраструктуры городского электрического транспорта», – говорит член совета директоров «Трансмашхолдинга» Михаил Хромов. На обновление подвижных составов только в шести городах (Екатеринбург, Волгоград, Тверь, Казань, Саратов и Нижний Новгород) потребуется более 100 млрд руб. субсидий, уточняет он.
Заместитель гендиректора, директор дивизиона «Городской общественный транспорт» холдинга «Синара» Николай Пронин говорит, что такая господдержка могла бы помочь стимулировать спрос на комфортный, экологичный и энергоэффективный общественный транспорт в проектах с горизонтом планирования не менее 10 лет, что как раз позволяет сделать концессия. Однако Блинкин не соглашается с ним. По мнению эксперта, частные инвесторы не будут стремиться участвовать в проектах городского транспорта даже в концессии, поскольку эти проекты не окупятся. «Если мы честно признаемся, что способа поднять цену на проезд в общественном транспорте в России не существует, то частные инвестиции в эти проекты никогда не придут. Эксплуатация общественного транспорта не окупается», – объясняет эксперт. По его мнению, обновить парк в регионах получится только за счет федеральных средств.