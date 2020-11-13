В России за сутки выявили почти 22 000 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили почти 22 000 новых случаев коронавирусаУстановлен новый рекорд за все время пандемии
За последние сутки в России коронавирус выявили у 21 983 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии, свидетельствуют данные оперштаба на 13 ноября. В результате COVID-19 в течение 24 часов умерли 411 человек, выздоровели — 18 735. Общее число россиян, заразившихся коронавирусом, достигло 1 880 551. Из них 441 205 еще продолжают лечение, скончались 32 443.
Предыдущий антирекорд по суточному приросту заражений был зафиксирован в России 9 ноября — 21 798 новых случаев. Вчера показатель был меньше — 21 608, однако при этом было выявлено максимальное число умерших в результате заболевания COVID-19 — 439 человек.
Среди всех регионов России первое место по числу жителей, заболевших COVID-19, занимает Москва — 497 516, из которых у 5974 коронавирус выявлен в течение последних 24 часов. Выздоровели за сутки 4219 пациентов, умерли 70. За все время пандемии от коронавируса в столице скончались 7643 россиянина. Число активных случаев заболевания составляет 130 949.
Второе место по количеству заразившихся коронавирусом россиян занимает Московская область — 95 059. Суточный прирост заболевших здесь составил 760 человек. На третьем месте — Санкт-Петербург, где за 24 часа коронавирус обнаружили у 1756 граждан, а за все время — у 77 908. В топ-5 также попали Нижегородская и Свердловская области, где COVID-19 заболели 46 954 и 40 011 человек. Суточный прирост составил 433 и 321 новых случаев соответственно.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по количеству жителей, заразившихся коронавирусом. Ее опережают США (10,5 млн), Индия (8,7 млн), Бразилия (5,7 млн) и Франция (1,9 млн). Всего в мире коронавирус обнаружен у 52,7 млн человек. Из них почти 1,3 млн умерли в результате заражения.