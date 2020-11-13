В России за сутки выявили почти 22 000 новых случаев коронавируса

Второе место по количеству заразившихся коронавирусом россиян занимает Московская область — 95 059. Суточный прирост заболевших здесь составил 760 человек. На третьем месте — Санкт-Петербург, где за 24 часа коронавирус обнаружили у 1756 граждан, а за все время — у 77 908. В топ-5 также попали Нижегородская и Свердловская области, где COVID-19 заболели 46 954 и 40 011 человек. Суточный прирост составил 433 и 321 новых случаев соответственно.