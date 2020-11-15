В России второй день подряд фиксируют более 22 000 новых случаев коронавируса

В России второй день подряд фиксируют более 22 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 6271 заболевший
В России за сутки выявили 22 572 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 925 825. Умерли за день 352 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 33 186.
Вчера, 14 ноября, оперштаб сообщил о 22 702 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6271 случай заражения коронавирусом, выздоровели 4266 пациентов, скончались 75 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+1944), Подмосковье (+812), Нижегородская область (+412) и республика Карелия (+358).
За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 439 985 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 53,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 10,9 млн случаев, Индии (8,8 млн), Бразилии (5,8 млн) и Франции (1,9 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.