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Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса

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Десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.

«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас была зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона", на подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов», — рассказал он.

Граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцинации, добавил Путин. Президент также отметил, что Россия направила уже свыше 1 млн тестов на коронавирус в более 40 стран.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшие месяцы. Он отметил, что вакцинация будет «исключительно добровольной».

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных