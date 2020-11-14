Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса

«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас была зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона", на подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов», — рассказал он.