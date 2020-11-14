Путин сообщил о заинтересованности десятков стран в российских вакцинах от коронавируса
Десятки стран выразили заинтересованность в организации поставок и совместного производства российских вакцин от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите.
«В России, как известно, разработана и применяется, уже используется первая в мире вакцина против коронавируса "Спутник V". Недавно у нас была зарегистрирована вторая вакцина "ЭпиВакКорона", на подходе третья. Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству этих препаратов», — рассказал он.
Граждане всех государств должны иметь свободный доступ к вакцинации, добавил Путин. Президент также отметил, что Россия направила уже свыше 1 млн тестов на коронавирус в более 40 стран.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в ближайшие месяцы. Он отметил, что вакцинация будет «исключительно добровольной».
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце 2020 г. 14 октября в стране зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Позже Путин объявил о скорой регистрации третьей отечественной вакцины от коронавируса, которую разработали в центре им. Чумакова.