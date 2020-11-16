Законопроект об изъятии детей из семьи при угрозе жизни и здоровью отозван из Госдумы

Из поправок не ясно, на каком основании власти будут решать, что ребенок находится в опасности, как непонятны эти основания и сейчас, говорит президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская: «Законопроект сохраняет бессмысленные требования нынешнего законодательства – обязанность органов опеки в семидневный срок [после изъятия ребенка из семьи] подать в суд на лишение родителей прав, хотя в каждом случае этот вопрос должен решаться индивидуально». Кроме того, и в действующих, и в предлагаемых нормах нет разницы между жестоким обращением родителей и общей тяжестью положения, в котором они находятся, например, когда они живут в аварийном жилье. Законодателям надо задуматься, как менять поведение родителей, например, в случае, если они пьют, из-за чего дети оказываются в тяжелых условиях, говорит она.