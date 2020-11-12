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Порядок изъятия детей из семьи вызвал серьезные споры

Законопроект Крашенинникова и Клишаса рассмотрят, хотя у правительства и РПЦ есть возражения
Константин Гликин
Госдума 25 ноября может рассмотреть законопроект, меняющий механизм изъятия детей из семьи /Андрей Гордеев / Ведомости

Предложенные депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом поправки о новых правилах изъятия детей из семьи вызвали дискуссию с участием правительства и РПЦ. Проект внесли в Думу 10 июля, 11 ноября проект был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников. Его рассмотрение запланировано на 25 ноября, следует из электронной базы Госдумы.

Парламентарии предложили новую редакцию ст. 77 Семейного кодекса. По ней в случае возникновения непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью человек, которому об этом стало известно, должен обратиться в орган опеки и попечительства или в орган внутренних дел по месту нахождения ребенка. Орган опеки должен тогда обратиться в суд, который может принять решение об отобрании ребенка. Сейчас органы опеки могут принимать такое решение без суда. По словам Крашенинникова, нынешний порядок «не гарантирует отсутствие злоупотреблений со стороны органов опеки и попечительства, а нередко и вовсе граничит с произволом».

Дискуссию вызвали поправки в ст. 319.2 Гражданско-процессуального кодекса, которые устанавливают порядок рассмотрения судом заявления об изъятии ребенка из семьи при угрозе его жизни. Там предложено установить, что «заявление органа опеки и попечительства или органа внутренних дел об отобрании ребенка подлежит рассмотрению судом в течение 24 часов». Основной посыл законопроекта – «передать вопрос изъятия детей в компетенцию суда и сделать рассмотрение этого вопроса ускоренным», говорит депутат Оксана Пушкина.

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Но правительство 17 сентября указало в отзыве, что сутки – слишком большой срок, чтобы принимать «экстренные меры по обеспечению защиты жизни и здоровья ребенка», оно согласилось поддержать поправки, если проект доработают. Недостаточно оперативным предложенный порядок изъятия детей посчитал комитет по безопасности и противодействию коррупции (соисполнитель по законопроекту) в своем октябрьском отзыве. Против экстренных мер по изъятию детей из семьи, напротив, выступила РПЦ: 1 октября к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он указал, что поправки в нынешнем виде могут «привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение [об изъятии детей]», а значит, «законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки».

Сейчас, по словам юриста коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Александры Воскресенской, проблемы чаще связаны с «неоперативным реагированием опеки на соответствующие запросы об угрозе жизни детей и несвоевременной подачей исковых заявлений о лишении или ограничении родительских прав». «Введение судебного порядка искажает саму суть административной меры экстренного реагирования, которая была специально предусмотрена законодателем для исключения угроз жизни и здоровью детей неблагополучных родителей», – говорит Воскресенская.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных