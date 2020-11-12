Порядок изъятия детей из семьи вызвал серьезные споры

Но правительство 17 сентября указало в отзыве, что сутки – слишком большой срок, чтобы принимать «экстренные меры по обеспечению защиты жизни и здоровья ребенка», оно согласилось поддержать поправки, если проект доработают. Недостаточно оперативным предложенный порядок изъятия детей посчитал комитет по безопасности и противодействию коррупции (соисполнитель по законопроекту) в своем октябрьском отзыве. Против экстренных мер по изъятию детей из семьи, напротив, выступила РПЦ: 1 октября к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он указал, что поправки в нынешнем виде могут «привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение [об изъятии детей]», а значит, «законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки».