Порядок изъятия детей из семьи вызвал серьезные споры

Порядок изъятия детей из семьи вызвал серьезные спорыЗаконопроект Крашенинникова и Клишаса рассмотрят, хотя у правительства и РПЦ есть возражения
Предложенные депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом поправки о новых правилах изъятия детей из семьи вызвали дискуссию с участием правительства и РПЦ. Проект внесли в Думу 10 июля, 11 ноября проект был рекомендован к принятию в первом чтении комитетом по госстроительству и законодательству, который возглавляет Крашенинников. Его рассмотрение запланировано на 25 ноября, следует из электронной базы Госдумы.
Парламентарии предложили новую редакцию ст. 77 Семейного кодекса. По ней в случае возникновения непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью человек, которому об этом стало известно, должен обратиться в орган опеки и попечительства или в орган внутренних дел по месту нахождения ребенка. Орган опеки должен тогда обратиться в суд, который может принять решение об отобрании ребенка. Сейчас органы опеки могут принимать такое решение без суда. По словам Крашенинникова, нынешний порядок «не гарантирует отсутствие злоупотреблений со стороны органов опеки и попечительства, а нередко и вовсе граничит с произволом».
Дискуссию вызвали поправки в ст. 319.2 Гражданско-процессуального кодекса, которые устанавливают порядок рассмотрения судом заявления об изъятии ребенка из семьи при угрозе его жизни. Там предложено установить, что «заявление органа опеки и попечительства или органа внутренних дел об отобрании ребенка подлежит рассмотрению судом в течение 24 часов». Основной посыл законопроекта – «передать вопрос изъятия детей в компетенцию суда и сделать рассмотрение этого вопроса ускоренным», говорит депутат Оксана Пушкина.
Но правительство 17 сентября указало в отзыве, что сутки – слишком большой срок, чтобы принимать «экстренные меры по обеспечению защиты жизни и здоровья ребенка», оно согласилось поддержать поправки, если проект доработают. Недостаточно оперативным предложенный порядок изъятия детей посчитал комитет по безопасности и противодействию коррупции (соисполнитель по законопроекту) в своем октябрьском отзыве. Против экстренных мер по изъятию детей из семьи, напротив, выступила РПЦ: 1 октября к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он указал, что поправки в нынешнем виде могут «привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение [об изъятии детей]», а значит, «законопроект не снижает риск злоупотреблений со стороны органов опеки».
Сейчас, по словам юриста коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Александры Воскресенской, проблемы чаще связаны с «неоперативным реагированием опеки на соответствующие запросы об угрозе жизни детей и несвоевременной подачей исковых заявлений о лишении или ограничении родительских прав». «Введение судебного порядка искажает саму суть административной меры экстренного реагирования, которая была специально предусмотрена законодателем для исключения угроз жизни и здоровью детей неблагополучных родителей», – говорит Воскресенская.