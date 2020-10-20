Правительство не поддержало законопроект о запрете трансгендерам усыновлять детей
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала поправки сенаторов во главе с Еленой Мизулиной в Семейный кодекс, которые в том числе запрещают однополым парам и трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении проект заключения кабмина.
В проекте, в частности, запрещалось заключать браки и усыновлять детей лицам одного пола, а также тем, кто ранее сменил пол. Документ также предусматривал изъятие детей из семьи только в судебном порядке при наличии вины со стороны родителей. «В случае принятия закона баланс прав и интересов в семье может быть смещен в сторону прав родителей при заведомо более слабой позиции детей в семейных отношениях с учетом их возраста», — приводит агентство выдержку из проекта отзыва.
По мнению правительства, «изменение концепции отобрания ребенка у родителей», изложенное в законопроекте, «не соответствуют интересам ребенка и защите его прав». Кроме того, Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России подготовил отрицательное заключение на поправки. Глава совета Валерий Фадеев сказал «РИА Новости», что «столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения». «Тема отобрания детей очень тонкая. И как здесь не сделать хуже?» — добавил он.
Поправки в Семейный кодекс сенатор Елена Мизулина и другие члены Совета Федерации предложили в июле. Согласно тексту документа, предлагалось запретить усыновление детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в которых такой брак разрешен. В части, касающейся трансперсон, было указано, что сведения об изменении пола вносятся в акт гражданского состояния, изменения в акт о рождении при этом не допускаются. Также предлагалось запретить браки между людьми, сменившими пол в документах. Кроме того, документ запрещает органам опеки заходить в жилье без согласия жильцов и отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.