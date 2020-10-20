Правительство не поддержало законопроект о запрете трансгендерам усыновлять детей

Поправки в Семейный кодекс сенатор Елена Мизулина и другие члены Совета Федерации предложили в июле. Согласно тексту документа, предлагалось запретить усыновление детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в которых такой брак разрешен. В части, касающейся трансперсон, было указано, что сведения об изменении пола вносятся в акт гражданского состояния, изменения в акт о рождении при этом не допускаются. Также предлагалось запретить браки между людьми, сменившими пол в документах. Кроме того, документ запрещает органам опеки заходить в жилье без согласия жильцов и отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.