«РИА Новости»: сенаторы предложили запретить трансгендерным людям вступать в брак

Текст поправок опубликован в базе данных законопроектов. В нем указано, что люди одного пола не могут вступать в брак. Согласно тексту законопроекта, также предлагается запретить усыновлять детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в котором такой брак разрешен. В части, касающейся транс-персон, указано, что сведения об изменении пола вносятся в акт гражданского состояния, изменения в акт о рождении при этом не допускаются.