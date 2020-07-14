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«РИА Новости»: сенаторы предложили запретить трансгендерным людям вступать в брак

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Сенатор Елена Мизулина и другие члены Совета Федерации внесли законопроект, запрещающий браки между людьми, сменившими пол в документах, также им предлагается запретить усыновлять детей, сообщает «РИА Новости». Предложенные поправки также явно запрещают вступать в брак людям одного пола.

Текст поправок опубликован в базе данных законопроектов. В нем указано, что люди одного пола не могут вступать в брак. Согласно тексту законопроекта, также предлагается запретить усыновлять детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в котором такой брак разрешен. В части, касающейся транс-персон, указано, что сведения об изменении пола вносятся в акт гражданского состояния, изменения в акт о рождении при этом не допускаются.

Мизулина вместе с другими членами комиссии Совфеда по изменению Семейного кодекса внесла три пакета поправок: два ‒ в Семейный кодекс и сопутствующие акты и один ‒ в ст. 31 Гражданского кодекса, сообщал ранее «Интерфакс» по данным заявления пресс-службы Мизулиной. Она отмечает, что изменению подверглись 69 из 170 статей Семейного кодекса, также в него планируется включить две новые главы и 27 новых статей.

Поправки в Конституцию, предложенные Путиным и вступившие в силу 4 июля, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины. Поправки в Основной закон потребуют изменить около ста федеральных законов и федеральных конституционных законов, утверждал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Павел Крашенинников. На первом заседании группы, прошедшем после голосования по поправкам, обсуждалась в том числе тема отношений ЛГБТ. Президент Владимир Путин на заседании поддержал идею общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, якобы пропагандирующими ЛГБТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных