«РИА Новости»: сенаторы предложили запретить трансгендерным людям вступать в брак
Сенатор Елена Мизулина и другие члены Совета Федерации внесли законопроект, запрещающий браки между людьми, сменившими пол в документах, также им предлагается запретить усыновлять детей, сообщает «РИА Новости». Предложенные поправки также явно запрещают вступать в брак людям одного пола.
Текст поправок опубликован в базе данных законопроектов. В нем указано, что люди одного пола не могут вступать в брак. Согласно тексту законопроекта, также предлагается запретить усыновлять детей людьми, заключившими однополый брак в другой стране, а также внебрачными гражданами стран, в котором такой брак разрешен. В части, касающейся транс-персон, указано, что сведения об изменении пола вносятся в акт гражданского состояния, изменения в акт о рождении при этом не допускаются.
Мизулина вместе с другими членами комиссии Совфеда по изменению Семейного кодекса внесла три пакета поправок: два ‒ в Семейный кодекс и сопутствующие акты и один ‒ в ст. 31 Гражданского кодекса, сообщал ранее «Интерфакс» по данным заявления пресс-службы Мизулиной. Она отмечает, что изменению подверглись 69 из 170 статей Семейного кодекса, также в него планируется включить две новые главы и 27 новых статей.
Поправки в Конституцию, предложенные Путиным и вступившие в силу 4 июля, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины. Поправки в Основной закон потребуют изменить около ста федеральных законов и федеральных конституционных законов, утверждал сопредседатель рабочей группы по разработке поправок Павел Крашенинников. На первом заседании группы, прошедшем после голосования по поправкам, обсуждалась в том числе тема отношений ЛГБТ. Президент Владимир Путин на заседании поддержал идею общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, якобы пропагандирующими ЛГБТ.