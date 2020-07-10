Песков связал гомофобные настроения в России с историческими корнями
Президент Владимир Путин отвергает обвинения в том, что со стороны государства «идут репрессивные настроения» в вопросе о гомосексуальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Песков не ответил явно на вопрос о том, терпим ли Путин к гомофобным высказываниям или нетерпим. «Вообще, к перегибам он относится в целом нетерпимо», ‒ сказал он и добавил, что гомофобные высказывания, «скорее, относятся к перегибам». Песков отметил, что Путин обращает внимание на национальные устои России в целом, а также «в некоторых национальных республиках». В них, по словам Пескова, «исторические корни [...] имеют свою особенность и от них нельзя абстрагироваться».
Представитель Кремля сказал, что законодательство, регулирующее отношения в России, «ошибочно трактуется в некоторых западных странах». На предложение ознакомиться с недавно выпущенным документальным сериалом HBO «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании геев в Чечне Песков заявил, что «у нас много других, более важных дел», а значение подобных сериалов не надо преувеличивать.
Поправки в Конституцию, предложенные Путиным и вступившие в силу 4 июля, закрепляют понятие брака как союза мужчины и женщины. На первой встрече Путина с рабочей группой по разработке поправок, организованной после голосования 1 июля, руководитель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что мороженое «Радуга» своими цветами заставляет детей привыкать к символике ЛГБТ-сообщества. Путин в ответ на рассказ Лаховой высказался за организацию общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, но отметил, что контроль не должен быть «агрессивным». Самостоятельно комментируя демонстрацию флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве, Путин сказал, что «они кое-что показали там по поводу того, кто там работает».