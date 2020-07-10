Песков связал гомофобные настроения в России с историческими корнями

Президент Владимир Путин отвергает обвинения в том, что со стороны государства «идут репрессивные настроения» в вопросе о гомосексуальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом Песков не ответил явно на вопрос о том, терпим ли Путин к гомофобным высказываниям или нетерпим. «Вообще, к перегибам он относится в целом нетерпимо», ‒ сказал он и добавил, что гомофобные высказывания, «скорее, относятся к перегибам». Песков отметил, что Путин обращает внимание на национальные устои России в целом, а также «в некоторых национальных республиках». В них, по словам Пескова, «исторические корни [...] имеют свою особенность и от них нельзя абстрагироваться».