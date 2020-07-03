Производитель мороженого «Радуга» исключил отношение продукции к ЛГБТ
Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил «РИА Новости» вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Ранее руководитель Союза женщин России Екатерина Лахова ранее пожаловалась президенту России Владимиру Путину на возможное косвенное влияние мороженого «Радуга» («Чистая линия» производит мороженое под этим брендом) и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. Якобы все это приучает детей к ЛГБТ.
Бениаминов подчеркнул, что их компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов. По его словам, компания готова изменить цвет продукта, если будет издан соответствующий акт или закон, но сейчас производство продолжится.
«В нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать», — заключил вице-президент группы.
Параллель между мороженым и ЛГБТ Лахова провела на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Чиновница, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, утверждала, что изображение радуги заставляет детей привыкать к этому сочетанию цветов, которое является символом ЛГБТ-сообщества. Путин в ответ на рассказ Лаховой высказался за организацию общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, но отметил, что контроль не должен быть «агрессивным».