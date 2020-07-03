Производитель мороженого «Радуга» исключил отношение продукции к ЛГБТ

Бениаминов подчеркнул, что их компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов. По его словам, компания готова изменить цвет продукта, если будет издан соответствующий акт или закон, но сейчас производство продолжится.