Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Производитель мороженого «Радуга» исключил отношение продукции к ЛГБТ

Ведомости

Цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил «РИА Новости» вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. Ранее руководитель Союза женщин России Екатерина Лахова ранее пожаловалась президенту России Владимиру Путину на возможное косвенное влияние мороженого «Радуга» («Чистая линия» производит мороженое под этим брендом) и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей. Якобы все это приучает детей к ЛГБТ.

Бениаминов подчеркнул, что их компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением Лаховой. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал Бениаминов. По его словам, компания готова изменить цвет продукта, если будет издан соответствующий акт или закон, но сейчас производство продолжится.

«В нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать», — заключил вице-президент группы.

Ранее по теме: Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

Параллель между мороженым и ЛГБТ Лахова провела на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Чиновница, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, утверждала, что изображение радуги заставляет детей привыкать к этому сочетанию цветов, которое является символом ЛГБТ-сообщества. Путин в ответ на рассказ Лаховой высказался за организацию общественного контроля за этикетками, вывесками и рекламой, но отметил, что контроль не должен быть «агрессивным». 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных