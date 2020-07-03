Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

Президент также прокомментировал сообщения о вывешенном на здании посольства США в Москве радужном флаге – символе ЛГБТ-сообщества. «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», – заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Путин напомнил, что в некоторых странах, в том числе и в США, до сих пор существует норма уголовного права, по которой людей нетрадиционной ориентации можно преследовать в уголовном порядке, как это было в СССР.