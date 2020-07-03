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Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России не было, нет и не будет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии. Говоря о существующих в России ограничениях, президент напомнил о запрете на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего – против навязывания», – отметил Путин. При этом он предложил противопоставлять ЛГБТ-пропаганде неагрессивный общественный контроль, если для этого будут основания.

Президент также прокомментировал сообщения о вывешенном на здании посольства США в Москве радужном флаге – символе ЛГБТ-сообщества. «Они кое-что показали по поводу того, кто там работает», – заявил Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции. Путин напомнил, что в некоторых странах, в том числе и в США, до сих пор существует норма уголовного права, по которой людей нетрадиционной ориентации можно преследовать в уголовном порядке, как это было в СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных