В России третий день выявляют более 24 000 новых случаев коронавируса

В России третий день выявляют более 24 000 новых случаев коронавирусаВ Москве 6575 заболевших
В России за сутки выявили 24 581 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 089 329. Умер за день 401 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 36 179.
Вчера, 21 ноября, оперштаб сообщил о 24 822 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5245 пациентов, скончались 75 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+2668), Подмосковье (+949), Нижегородская (+448) и Свердловская (+385) области.
За сутки в России полностью выздоровели 18 008 человек. Общее число выздоровевших выросло до 1 595 443 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 58,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 12 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса запустила глобальный системный экономический кризис, с которым человечество не сталкивалось со времен Великой депрессии.