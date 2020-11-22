В России третий день выявляют более 24 000 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 58,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 12 млн случаев, Индии (свыше 9 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (2,1 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.