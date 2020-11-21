В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса

Пшеничная добавила, что выделение вируса, постепенно снижаясь, продолжается до десяти дней у пациентов с легкой формой коронавируса и до трех недель у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания. Безопасным для окружающих пациент, перенесший коронавирус, может считаться только после того, как ПЦР-тест покажет отрицательный результат, отметила эксперт.