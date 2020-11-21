В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса
У пациента, заразившегося коронавирусом, концентрация вируса в верхних дыхательных путях может достигать достаточных значений для заражения окружающих уже за два-три дня до появления характерных симптомов. Об этом рассказала замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная «Российской газете».
Эксперт пояснила, что именно высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей является ключевым фактором заразности пациента, а выделение вируса происходит даже у пациентов с легкой формой заболевания в течение первых дней.
«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвертый день заболевания», — рассказала она.
Пшеничная добавила, что выделение вируса, постепенно снижаясь, продолжается до десяти дней у пациентов с легкой формой коронавируса и до трех недель у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания. Безопасным для окружающих пациент, перенесший коронавирус, может считаться только после того, как ПЦР-тест покажет отрицательный результат, отметила эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» безопасны для людей и эффективны в борьбе с коронавирусом.
«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О регистрации препарата Путин объявил 11 августа. 14 октября стало известно о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Сейчас оба препарата проходят пострегистрационную фазу испытаний с участием 40 000 добровольцев. Кроме того, испытания проходит вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.