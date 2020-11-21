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В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса

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У пациента, заразившегося коронавирусом, концентрация вируса в верхних дыхательных путях может достигать достаточных значений для заражения окружающих уже за два-три дня до появления характерных симптомов. Об этом рассказала замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная «Российской газете».

Эксперт пояснила, что именно высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей является ключевым фактором заразности пациента, а выделение вируса происходит даже у пациентов с легкой формой заболевания в течение первых дней.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвертый день заболевания», — рассказала она.

Пшеничная добавила, что выделение вируса, постепенно снижаясь, продолжается до десяти дней у пациентов с легкой формой коронавируса и до трех недель у пациентов с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания. Безопасным для окружающих пациент, перенесший коронавирус, может считаться только после того, как ПЦР-тест покажет отрицательный результат, отметила эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» безопасны для людей и эффективны в борьбе с коронавирусом.

«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. О регистрации препарата Путин объявил 11 августа. 14 октября стало известно о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». Сейчас оба препарата проходят пострегистрационную фазу испытаний с участием 40 000 добровольцев. Кроме того, испытания проходит вакцина от коронавируса центра им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных