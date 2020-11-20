Собянин оценил эффективность действующих в Москве ограничений
Действующие в Москве ограничения по коронавирусу неприятные, но при этом они дают положительный результат, заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова передает «РИА Новости».
«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе — это связано и с ночными клубами, и заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, но и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры все равно дают свои результаты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее сегодня Собянин анонсировал скорую стабилизацию ситуации с коронавирусом в Москве.
По данным оперштаба на 20 ноября, в Москве за сутки выявили 6902 случая COVID-19. За весь период в Москве зарегистрировано 539 970 случаев заражения, 137 559 из них продолжают лечение. 394 252 выздоровели, 8159 — скончались.