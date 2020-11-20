Собянин оценил эффективность действующих в Москве ограничений

«Мы много принимали достаточно неприятных решений по ограничению деятельности в городе — это связано и с ночными клубами, и заведениями, плюс переход на дистанционное обучение высших учебных заведений, техникумов, колледжей, но и продление сроков дистанционного обучения старшеклассников, но эти меры все равно дают свои результаты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».