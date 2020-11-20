Собянин объявил о скорой победе над коронавирусом
Победа над пандемией коронавируса близка, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
«Победа над пандемией близка», — отметил Собянин.
2 ноября мэр констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась благодаря принятым ограничительным и другим мерам, а 10 ноября – что ситуация с COVID-19 в Москве может ухудшиться в ближайшие недели.
По данным оперштаба на 19 ноября, в Москве за сутки выявили 6438 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 782 пациента, умерли 73. Общее число умерших составило 8 082 пациента. В России за сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса, что является суточным рекордом с начала пандемии.