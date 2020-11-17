Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом среди людей старше 65

Кроме того, говоря об эффекте от введения дистанционного обучения, московский мэр отметил, что количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится на одном уровне — 1,5 — 2,2 тыс. случаев в неделю. «Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — подчеркнул Собянин.