Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом среди людей старше 65
Ситуация с заболеваемостью в основной группе риска — среди людей старше 65 лет — стабилизировалась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тыс. случаев в неделю», — написал Собянин в своем личном блоге.
Кроме того, говоря об эффекте от введения дистанционного обучения, московский мэр отметил, что количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится на одном уровне — 1,5 — 2,2 тыс. случаев в неделю. «Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — подчеркнул Собянин.
В России четвертый день подряд фиксируют более 22 тыс. новых случаев коронавируса. За сутки умерли 442 человека. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. В Москве за сутки выявили 5882 случая болезни, умерли 74 пациента.