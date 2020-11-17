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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом среди людей старше 65

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Ситуация с заболеваемостью в основной группе риска — среди людей старше 65 лет — стабилизировалась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет – 5-6 тыс. случаев в неделю», — написал Собянин в своем личном блоге.

Кроме того, говоря об эффекте от введения дистанционного обучения, московский мэр отметил, что количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится на одном уровне — 1,5 — 2,2 тыс. случаев в неделю. «Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», — подчеркнул Собянин.

В России четвертый день подряд фиксируют более 22 тыс. новых случаев коронавируса. За сутки умерли 442 человека. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии. В Москве за сутки выявили 5882 случая болезни, умерли 74 пациента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных