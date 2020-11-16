В Москве из-за коронавируса закроют мавзолей и некрополь
Допуск посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у кремлевской стены в Москве прекратят с 17 ноября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.
«С 17 ноября 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов.
По данным оперативного штаба на 16 ноября, в Москве за последние сутки выявлено 6360 случаев коронавируса, выздоровели 4244 человека, скончались 72. Всего в городе зарегистрировано 516 574 случаев COVID-19.