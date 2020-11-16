В Москве из-за коронавируса закроют мавзолей и некрополь

Допуск посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у кремлевской стены в Москве прекратят с 17 ноября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.