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В Москве из-за коронавируса закроют мавзолей и некрополь

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Допуск посетителей в мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у кремлевской стены в Москве прекратят с 17 ноября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

«С 17 ноября 2020 г. в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничений в городе из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С 13 ноября по 15 января приостанавливается посещение культурных, выставочных и просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов.

По данным оперативного штаба на 16 ноября, в Москве за последние сутки выявлено 6360 случаев коронавируса, выздоровели 4244 человека, скончались 72. Всего в городе зарегистрировано 516 574 случаев COVID-19.

Ранее по теме: Собянин объяснил запрет ночной работы ресторанов в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных