Собянин объяснил запрет ночной работы ресторанов в Москве
Ограничения на ночную работу ресторанов, баров и кафе в Москве приняты в связи с тем, что после 23:00 они работают как танцполы и караоке-клубы, повышая риски заражения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, в эпидемической обстановке в Москве есть «намеки на стабилизацию, но неочевидные», однако в случае закрытия всего общепита в дневное время ради снижения уровня распространения инфекции «мы таким образом полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес». «После 23:00 многие рестораны и кафе превращаются уже в другое: караоке-клуб, танцполы и так далее. Там уже другой режим работы и другой режим общения, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение приняли, оно компромиссное», — сказал Собянин.
Он отметил, что при принятии этой меры власти Москвы руководствовались опытом стран Европы, где они уже введены, а также рекомендациям Роспотребнадзора.
В Москве 10 ноября объявлены новые ограничения в связи с коронавирусом. До 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью (с 23:00 до 6:00) приостанавливается за исключением курьерской доставки и работы навынос. Это ограничение касается и новогодней ночи.
Кроме того, теперь максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах столицы не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Запрещено также проведение новогодних корпоративов после 23:00 с числом гостей более 50. Студентов столичных вузов перевели на дистанционное обучение. Массовые спортивные мероприятия разрешается проводить только после согласования с мэрией и Роспотребнадзором. 12 ноября власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести систему QR-кодов, которая уже работала в ресторанах и ночных клубах.
В Москве за сутки зарегистрировано 5 997 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 959 пациентов, 71 пациент умер. За весь период в Москве выявили 491 542 заболевших, 354 705 человек выздоровели, 7 573 пациента — умерли. В целом по России 12 ноября вновь побило рекорд по умершим за сутки от коронавируса (439). За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 032 человека. Выздоровели за сутки 18 811. Продолжают лечение 438 368.