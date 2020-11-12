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Собянин объяснил запрет ночной работы ресторанов в Москве

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Ограничения на ночную работу ресторанов, баров и кафе в Москве приняты в связи с тем, что после 23:00 они работают как танцполы и караоке-клубы, повышая риски заражения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, в эпидемической обстановке в Москве есть «намеки на стабилизацию, но неочевидные», однако в случае закрытия всего общепита в дневное время ради снижения уровня распространения инфекции «мы таким образом полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес». «После 23:00 многие рестораны и кафе превращаются уже в другое: караоке-клуб, танцполы и так далее. Там уже другой режим работы и другой режим общения, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение приняли, оно компромиссное», — сказал Собянин.

Он отметил, что при принятии этой меры власти Москвы руководствовались опытом стран Европы, где они уже введены, а также рекомендациям Роспотребнадзора.

В Москве 10 ноября объявлены новые ограничения в связи с коронавирусом. До 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью (с 23:00 до 6:00) приостанавливается за исключением курьерской доставки и работы навынос. Это ограничение касается и новогодней ночи.

Кроме того, теперь максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах столицы не должно превышать 25% от общей вместимости зала. Запрещено также проведение новогодних корпоративов после 23:00 с числом гостей более 50. Студентов столичных вузов перевели на дистанционное обучение. Массовые спортивные мероприятия разрешается проводить только после согласования с мэрией и Роспотребнадзором. 12 ноября власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести систему QR-кодов, которая уже работала в ресторанах и ночных клубах.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 997 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 959 пациентов, 71 пациент умер. За весь период в Москве выявили 491 542 заболевших, 354 705 человек выздоровели, 7 573 пациента — умерли. В целом по России 12 ноября вновь побило рекорд по умершим за сутки от коронавируса (439). За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 032 человека. Выздоровели за сутки 18 811. Продолжают лечение 438 368.

Ранее по теме: В России второй день регистрируют рекордное число умерших от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных