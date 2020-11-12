Собянин объяснил запрет ночной работы ресторанов в Москве

По его словам, в эпидемической обстановке в Москве есть «намеки на стабилизацию, но неочевидные», однако в случае закрытия всего общепита в дневное время ради снижения уровня распространения инфекции «мы таким образом полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес». «После 23:00 многие рестораны и кафе превращаются уже в другое: караоке-клуб, танцполы и так далее. Там уже другой режим работы и другой режим общения, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение приняли, оно компромиссное», — сказал Собянин.