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В России второй день регистрируют рекордное число умерших от коронавируса

ЗА сутки умерли 439 заболевших
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Умерли за сутки 439 человек, это рекорд. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 032 человека. Выздоровели за сутки 18 811. Продолжают лечение 438 368.

Предыдущий максимум по количеству умерших от COVID-19 за сутки в России был зафиксирован 11 ноября — тогда умерли 432 человека. В этот день сообщал о регистрации 19 851 случаев заражения.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 997 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 959 пациентов, 71 пациент умер. За весь период в Москве выявили 491 542 заболевших, 354 705 человек выздоровели, 7 573 пациента — умерли.

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Второе место по суточному приросту заболевших занимает Санкт-Петербург (+1667), Московская область (+729), Нижегородская область (+421), и Архангельская область (+340).

Лидером по общему количеству заболевших среди регионов по-прежнему остается Москва (491 542), на втором месте — Подмосковье (94 299), на третьем — Санкт-Петербург (76 152).

По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 ноября, общее число заболевших в мире превысило 52 млн. Россия опустилась на пятое место по распространению коронавируса (1 822 345). Первое место занимают США (10,4 млн), второе — Индия (8,68 млн), третье — Бразилия (5,74 млн), четвертое — Франция (1,9 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных