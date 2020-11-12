В России второй день регистрируют рекордное число умерших от коронавируса

В России второй день регистрируют рекордное число умерших от коронавирусаЗА сутки умерли 439 заболевших
За последние сутки в России зарегистрировали 21 608 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Умерли за сутки 439 человек, это рекорд. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 32 032 человека. Выздоровели за сутки 18 811. Продолжают лечение 438 368.
Предыдущий максимум по количеству умерших от COVID-19 за сутки в России был зафиксирован 11 ноября — тогда умерли 432 человека. В этот день сообщал о регистрации 19 851 случаев заражения.
В Москве за сутки зарегистрировано 5 997 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки — 3 959 пациентов, 71 пациент умер. За весь период в Москве выявили 491 542 заболевших, 354 705 человек выздоровели, 7 573 пациента — умерли.
Второе место по суточному приросту заболевших занимает Санкт-Петербург (+1667), Московская область (+729), Нижегородская область (+421), и Архангельская область (+340).
Лидером по общему количеству заболевших среди регионов по-прежнему остается Москва (491 542), на втором месте — Подмосковье (94 299), на третьем — Санкт-Петербург (76 152).
По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 ноября, общее число заболевших в мире превысило 52 млн. Россия опустилась на пятое место по распространению коронавируса (1 822 345). Первое место занимают США (10,4 млн), второе — Индия (8,68 млн), третье — Бразилия (5,74 млн), четвертое — Франция (1,9 млн).