Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом

Срок выполнения поручения — до 16 ноября, затем каждую неделю. Отчитываться главы регионов должны будут Минздраву. Достаточность принятых регионами мер будет оценивать Роспотребнадзор. Минцифры в свою очередь поручено организовать еженедельную рассылку прогноза заболеваемости и развития ситуации регионам, а также сбор от них обратной связи о готовности к прохождению пиковых нагрузок.