Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом
Кабмин сформировал новые поручения главам регионов из-за распространения коронавируса.Список поручений опубликован на сайте правительства.
По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией главам регионов необходимо взять под личный контроль:
обеспечение больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики инфекции;
медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции;
незамедлительное лекарственное обеспечение получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них COVID-19;
создание резерва коек для пациентов с коронавирусом.
Срок выполнения поручения — до 16 ноября, затем каждую неделю. Отчитываться главы регионов должны будут Минздраву. Достаточность принятых регионами мер будет оценивать Роспотребнадзор. Минцифры в свою очередь поручено организовать еженедельную рассылку прогноза заболеваемости и развития ситуации регионам, а также сбор от них обратной связи о готовности к прохождению пиковых нагрузок.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 600 — скончались. 11 ноября было выявлено 19 851 случай заражения коронавирусом.