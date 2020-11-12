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Правительство дало новые поручения главам регионов по ситуации с коронавирусом

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Кабмин сформировал новые поручения главам регионов из-за распространения коронавируса.Список поручений опубликован на сайте правительства.

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией главам регионов необходимо взять под личный контроль:

  • обеспечение больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики инфекции;

  • медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции;

  • незамедлительное лекарственное обеспечение получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них COVID-19;

  • создание резерва коек для пациентов с коронавирусом.

Срок выполнения поручения — до 16 ноября, затем каждую неделю. Отчитываться главы регионов должны будут Минздраву. Достаточность принятых регионами мер будет оценивать Роспотребнадзор. Минцифры в свою очередь поручено организовать еженедельную рассылку прогноза заболеваемости и развития ситуации регионам, а также сбор от них обратной связи о готовности к прохождению пиковых нагрузок.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 ноября, в России зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения коронавирусом. Около 1,4 млн пациентов выздоровели от коронавируса, около 31 600 — скончались. 11 ноября было выявлено 19 851 случай заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных