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Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести систему QR-кодов

Ведомости

Власти Москвы рекомендовали магазинам, сетям быстрого питания и фудкортам ввести систему QR-кодов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — сказал Немерюк. Он отметил, что это рекомендация, штрафы за ее несоблюдение не предусмотрены.

Несмотря на отсутствие требования вводить систему QR-кодов в кафе и ресторанах, рестораторы активно подключаются к системе, добавил Немерюк.

С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 0:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов. В случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.  

Позже систему ввели в зданиях правительства Москвы. Столичные власти также рекомендовали распространить систему QR-кодов на учреждения культуры, в том числе музеи, зоопарки и библиотеки.

Ранее по теме: Культурным учреждениям Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных