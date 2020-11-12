Власти Москвы рекомендовали магазинам и фудкортам ввести систему QR-кодов
Власти Москвы рекомендовали магазинам, сетям быстрого питания и фудкортам ввести систему QR-кодов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — сказал Немерюк. Он отметил, что это рекомендация, штрафы за ее несоблюдение не предусмотрены.
Несмотря на отсутствие требования вводить систему QR-кодов в кафе и ресторанах, рестораторы активно подключаются к системе, добавил Немерюк.
С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 0:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов. В случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.
Позже систему ввели в зданиях правительства Москвы. Столичные власти также рекомендовали распространить систему QR-кодов на учреждения культуры, в том числе музеи, зоопарки и библиотеки.