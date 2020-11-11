Культурным учреждениям Москвы рекомендовали ввести систему QR-кодов
Учреждениям культуры, расположенным в Москве, в том числе, музеям, зоопаркам и библиотекам рекомендовали ввести систему QR-кодов для регистрации посетителей, следует из приказа Департамента культуры Москвы.
«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте мэра и правительства Москвы или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», — говорится в приказе.
С 19 октября в Москве действует система чек-ин по QR-коду или СМС в ночных клубах, барах и ресторанах, которые работают с 0:00 до 6:00. При входе в заведение работники и посетители должны зарегистрировать номера своих телефонов: в случае заражения коронавирусом кого-то из посетителей или работников всех, кто был одновременно с заболевшим в заведении, оповестят об этом.
10 ноября Собянин сообщил о новых ограничениях. В частности, заведениям общепита будет запрещено работать с 23:00 до 6:00 с 13 ноября по 15 января.