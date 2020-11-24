В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире среди всех стран по числу жителей с выявленным коронавирусом. В этом антирейтинге она уступает США, где COVID-19 выявлен у свыше 12 млн граждан, Индии (почти 9,2 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (около 2,2 млн).