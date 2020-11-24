В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавирусаЗа сутки умер 491 заболевший
За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, следует из статистики оперативного штаба. Выздоровели при этом 23 226 человек, 491 пациент скончался. Это новый антирекорд суточной смертности.
Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 138 828. Из них скончались 37 031, а 1 634 671 выздоровели.
Днем ранее в России был зафиксирован рекорд количества выявленных случаев коронавируса за сутки — 25 173. 22 ноября, суточный прирост количества россиян с выявленным COVID-19 составил 24 581.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 5838 человек, скончались 76 пациентов. В целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 566 180 жителей столицы. Из них умерли 8455 человек.
Помимо Москвы, в список регионов-лидеров страны по суточному приросту числа заразившихся входят Санкт-Петербург (+1628), Нижегородская область (+890) Московская (+558) и Саратовская области (+512). Во всех из них, кроме Нижегородской области.
Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — там скончались 80 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире среди всех стран по числу жителей с выявленным коронавирусом. В этом антирейтинге она уступает США, где COVID-19 выявлен у свыше 12 млн граждан, Индии (почти 9,2 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (около 2,2 млн).