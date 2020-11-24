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В России установлен новый рекорд суточной смертности от коронавируса

За сутки умер 491 заболевший
Владислав Пузырев
Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России коронавирус обнаружили у 24 326 человек, следует из статистики оперативного штаба. Выздоровели при этом 23 226 человек, 491 пациент скончался. Это новый антирекорд суточной смертности.

Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 138 828. Из них скончались 37 031, а 1 634 671 выздоровели.

Днем ранее в России был зафиксирован рекорд количества выявленных случаев коронавируса за сутки  — 25 173. 22 ноября, суточный прирост количества россиян с выявленным COVID-19 составил 24 581.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 5838 человек, скончались 76 пациентов. В целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 566 180 жителей столицы. Из них умерли 8455 человек.

Помимо Москвы, в список регионов-лидеров страны по суточному приросту числа заразившихся входят Санкт-Петербург (+1628), Нижегородская область (+890) Московская (+558) и Саратовская области (+512). Во всех из них, кроме Нижегородской области.

Больше всего смертей за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге — там скончались 80 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире среди всех стран по числу жителей с выявленным коронавирусом. В этом антирейтинге она уступает США, где COVID-19 выявлен у свыше 12 млн граждан, Индии (почти 9,2 млн), Бразилии (более 6 млн) и Франции (около 2,2 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных