«Россия выиграла Крым, но, видимо, потеряла Украину»Кто будет отвечать за внешнюю политику в будущей администрации Джо Байдена
«[В конце 1990-х] я был в Европе на встрече на высшем уровне <...> и спустился вниз из рабочей зоны нашего отеля, чтобы кое-что передать [советнику президента США по национальной безопасности Сэнди] Бергеру, который был в баре. Он сидел рядом с этим парнем, Владимиром Путиным, я тогда впервые его увидел. Он был коллегой Сэнди, советником по национальной безопасности (официальное название должности, которую занимал в то время Путин, – секретарь Совета безопасности. – «Ведомости») – так Энтони Блинкен рассказывал о знакомстве с президентом России в эфире PBS. – Но я не думаю, что кто-то в конце 1990-х ожидал, что Путин, которого они знали тогда, станет Путиным, которого мы знаем сейчас <...> Люди считали, что он продолжит усилия по реформированию, начатые Горбачевым, а затем Ельциным, и продолжит углублять интеграцию России с Западом и остальным миром».
То, что этого не произойдет, стало ясно после возвращения Путина на пост президента в 2012 г., вспоминал Блинкен: «[Путин] способен драться в весовой категории намного выше, чем та, к которой он относится <...> и именно этим он занимается». По мнению американского политика, Путин «использует эту так называемую асимметричную тактику, чтобы подталкивать, подначивать, провоцировать». Один из ярких примеров – скандал по поводу возможного российского вмешательства в американские выборы, Блинкен не сомневается, что оно имело место: «Путин преуспел в разжигании кризиса доверия в США и на Западе в отношении наших выборов, но также и в более широком плане – в отношении нашей [политической] системы. Трудно сказать, был ли это его замысел с первого дня или он просто воспользовался подвернувшейся возможностью <...> Но жизненно важно разобраться в этом, если мы хотим предотвратить повторение этого».