«Россия выиграла Крым, но, видимо, потеряла Украину»

То, что этого не произойдет, стало ясно после возвращения Путина на пост президента в 2012 г., вспоминал Блинкен: «[Путин] способен драться в весовой категории намного выше, чем та, к которой он относится <...> и именно этим он занимается». По мнению американского политика, Путин «использует эту так называемую асимметричную тактику, чтобы подталкивать, подначивать, провоцировать». Один из ярких примеров – скандал по поводу возможного российского вмешательства в американские выборы, Блинкен не сомневается, что оно имело место: «Путин преуспел в разжигании кризиса доверия в США и ​​на Западе в отношении наших выборов, но также и в более широком плане – в отношении нашей [политической] системы. Трудно сказать, был ли это его замысел с первого дня или он просто воспользовался подвернувшейся возможностью <...> Но жизненно важно разобраться в этом, если мы хотим предотвратить повторение этого».