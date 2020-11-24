Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Общество / Интервью Эксклюзивно по подписке

«Россия выиграла Крым, но, видимо, потеряла Украину»

Кто будет отвечать за внешнюю политику в будущей администрации Джо Байдена
Софья Корепанова
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен /Henry Romero / Reuters

«[В конце 1990-х] я был в Европе на встрече на высшем уровне <...> и спустился вниз из рабочей зоны нашего отеля, чтобы кое-что передать [советнику президента США по национальной безопасности Сэнди] Бергеру, который был в баре. Он сидел рядом с этим парнем, Владимиром Путиным, я тогда впервые его увидел. Он был коллегой Сэнди, советником по национальной безопасности (официальное название должности, которую занимал в то время Путин, – секретарь Совета безопасности. – «Ведомости») – так Энтони Блинкен рассказывал о знакомстве с президентом России в эфире PBS. – Но я не думаю, что кто-то в конце 1990-х ожидал, что Путин, которого они знали тогда, станет Путиным, которого мы знаем сейчас <...> Люди считали, что он продолжит усилия по реформированию, начатые Горбачевым, а затем Ельциным, и продолжит углублять интеграцию России с Западом и остальным миром».

То, что этого не произойдет, стало ясно после возвращения Путина на пост президента в 2012 г., вспоминал Блинкен: «[Путин] способен драться в весовой категории намного выше, чем та, к которой он относится <...> и именно этим он занимается». По мнению американского политика, Путин «использует эту так называемую асимметричную тактику, чтобы подталкивать, подначивать, провоцировать». Один из ярких примеров – скандал по поводу возможного российского вмешательства в американские выборы, Блинкен не сомневается, что оно имело место: «Путин преуспел в разжигании кризиса доверия в США и ​​на Западе в отношении наших выборов, но также и в более широком плане – в отношении нашей [политической] системы. Трудно сказать, был ли это его замысел с первого дня или он просто воспользовался подвернувшейся возможностью <...> Но жизненно важно разобраться в этом, если мы хотим предотвратить повторение этого».

Вы видите 6% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных