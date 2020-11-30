Жители России не готовы заместить иностранных мигрантов«Ведомости» оценили, почему властям и бизнесу невыгодно отказываться от эксплуатации гастарбайтеров
Работодатели заявляют о нехватке кадров в сферах, где обычно трудились мигранты. Причиной обычно называют закрытие границ из-за пандемии. Сегодня на территории России находится на 0,6-1,4 млн (или на 10-20%) иностранных рабочих меньше, чем было бы в обычное время, оценили «Ведомости» на основе данных МВД. Однако дело не только в сложностях на границе.
Парадоксально, но дефицит кадров сопровождается ростом безработицы среди россиян. Бизнес привык экономить на труде мигрантов, не доплачивая 50% заработка по сравнению с жителями России. Повышать в полтора раза оклады для привлечения жителей из регионов бизнес не торопится: зарплаты выросли едва на 15% за последний год. Согласно составленному рейтингу российских регионов по привлекательности для мигрантов, только в двух-трех десятках из них приезжие смогут заработать больше, чем у себя дома. «Ведомости» разбирались, в каких сферах и регионах страны наиболее острый дефицит работников, могут ли наши соотечественники покрыть недостаток рабочей силы и нужно ли это властям.
Дефицит рабочих рук
Спрос на вакансии, которые обычно занимали иностранные трудовые мигранты, вырос в октябре-ноябре на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 75 000 до 128 000, оценили hh.ru для «Ведомостей». Сильнее всего спрос подскочил на упаковщиков, дорожных рабочих, грузчиков, разнорабочих (в 2-3 раза), водителей и строителей (в 1,5 раза).
Те, кто рассматривает такие рабочие места, чаще хотят трудиться курьерами и водителями – в этих сферах на одну вакансию приходится по три и более резюме. В то же время вакансий строительных рабочих и грузчиков вдвое больше, чем претендентов на них. Дорожных рабочих требуется втрое больше, чем соискателей. «Рынок труда считается сбалансированным при конкурсе 4–4,5 резюме на одну вакансию», – пояснили в Superjob.
«Осенью текущего года общий дефицит таких специалистов в Москве, Санкт-Петербурге и регионах-спутниках составил 80 000–100 000 человек», – считает глава службы исследований hh.ru Мария Игнатова.
Какие новшества ждет миграционное законодательство
Дефицит рабочей силы власти хотят покрывать за счет усиления иностранной миграции. «Упростится большинство процедур для трудоустройства иностранцев в России», — говорила в сентябре глава управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова, рассказывая о новшествах, которые планируется ввести в законодательство.
В МВД предлагают отказаться от принципа квотирования и выдачи разрешений на привлечение трудовых мигрантов, следует из концепции проекта нормативно-правого акта в сфере миграции, представленном министерством в Общественную палату в ноябре. Вместо этого введут электронные реестры иностранных работников и заинтересованных работодателей, которым будет проще найти друг друга. Предлагается снять ограничение для трудовых мигрантов, связанное с необходимостью указывать целью въезда работу. «Для начала осуществления трудовой деятельности иностранный гражданин, независимо от порядка въезда в РФ, должен быть включен в реестр иностранных работников», — говорится в документе. Перевод в электронный вид и унификация документооборота, идентификация мигрантов (дактилоскопия, фотографирование) сделают их трудоустройство не только проще, но и прозрачнее, считают авторы концепции.
Кадры не текут
«Число покинувших страну невелико – около 300 000–350 000 человек. Это 3–4% от общего количества мигрантов», – оценивает глава Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов, ссылаясь на данные посольств об авиаперелетах.
12,9 млн мигрантов
находилось в России до пандемии коронавируса, подсчитали «Ведомости» на основе данных из открытых источников. Из них 8,7 млн – трудовые мигранты (остальные – члены их семей и приехавшие с другими целями). В числе последних 2,7 млн – оседлые мигранты, долговременно работающие в стране (данные Росстата), 4,6 млн – временные мигранты (данные МВД). По оценкам с.н.с. Института демографии ВШЭ Юлии Флоринской, еще 300 000–500 000 человек приезжали в Россию с «иными целями», хотя на самом деле – тоже с целью работы. И еще 1,4 млн человек работали нелегально (не вставали на учет или даже не имели миграционной карты)
«Проблема не в том, что уехали [мигранты, которые находились в России], а в том, что не доехали те, кто обычно приезжал в Россию на заработки», – подтвердил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.
С началом пандемии многие иностранные рабочие действительно не смогли въехать в страну. Если в январе – марте погранслужба ФСБ зафиксировала 2,6 млн пересечений российской границы гражданами СНГ, то во II квартале – только 61 000, в третьем – 1,1 млн. Однако при этом и те, кто приехал ранее, не торопились покидать Россию, опасаясь сложностей с возвращением: снятие с учета упало даже меньше, чем постановка на него, следует из данных МВД за 9 мес. текущего года.
Но в отличие от потока, численность мигрантов, пребывающих на данный момент, сократилось не так сильно. В прошлые годы количество мигрантов, отмеченных МВД как работающих по найму, росло в течение лета (до 4,4 млн в июне 2019 г.), достигало пика к концу сентября (около 4,6 млн) и падало к январю (до 3,8 млн), когда заканчивались сезонные работы. В 2020 г. к концу сентября число иностранцев, легально работающих в России (по патенту или на основании разрешения на работу), снизилось на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили «Ведомостям» в МВД.
Если отталкиваться от этой динамики и экспертных оценок ВШЭ и ФМР, то с учетом нелегальных тружеников в стране сейчас около 5–5,8 млн временных трудовых мигрантов (без учета оседлых), тогда как в обычное время их было бы около 6,4 млн человек.
Что касается оседлых мигрантов, их число вряд ли снизилось. Хотя Росстат и зафиксировал в 2020 году снижение числа прибывших в страну на 12%, общий баланс был положительным (прирост на 82 тыс. человек за 9 мес. этого года).
Таким образом, около 95% мигрантов остались в стране, однако без тех, кто обычно приезжал, общая нехватка составляет порядка 0,6-1,4 млн человек (10-20%). В районе 1 млн оценивает дефицит мигрантов и Коженов.
Катастрофы не произошло
«В Москве мигрантов стало меньше процентов на 40, по отдельным оценкам. На носу уборка снега. Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», – заявлял в октябре мэр столицы Сергей Собянин.
Однако сами коммунальщики не склонны драматизировать ситуацию. «Отток иностранных граждан был на момент пика пандемии. Возникший некоторый дефицит закрыли за счет граждан России из ближайших регионов», – сообщили «Ведомостям» в префектуре ВАО. По словам представителей столичных округов, на долю иностранных мигрантов приходится 35–40% сотрудников ГБУ «Жилищник». В основном это дворники, дорожные рабочие и уборщики. Большую часть мест занимают жители российских регионов, которые трудятся вахтовым методом. При этом, подчеркнули в префектуре ЦАО, на должности, требующие высокой квалификации (например, управление транспортными средствами в ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО»), принимают только граждан России. Так или иначе ни в одной из префектур Москвы «Ведомостям» не подтвердили дефицита кадров среди коммунальщиков.
Как просело строительство
За первые три квартала 2020 г. жилья было сдано на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата. В России количество людей, занятых в строительстве, во II квартале 2020 г. упало на 12% по сравнению с началом года, а в третьем – еще на 4% по сравнению со вторым. Как показал опрос Росстата, главной проблемой спада в отрасли бизнес считает вовсе не дефицит рабочих (на него сослались только 16% респондентов), а высокие налоги (36%), дороговизну материалов и конструкций (28%) и недостаток заказов (26%).
Сложнее ситуация в строительстве. Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин в августе 2020 г. оценивал дефицит рабочих на российских стройках в 100 000 человек. «На некоторых площадках, особенно в частном секторе, дефицит кадров доходит до 30%», – говорил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. На объектах ГК «Гранель» в столичном регионе мигранты составляют 40–50% кадров, сообщил директор по строительству компании Андрей Зимонов. У ГК «Инград» на мигрантов приходится 40–70%, говорит вице-президент компании Григорий Звенигородский: «В апреле в Московском регионе работало 9500 человек. Сегодня подрядчики смогли привлечь только 7000, – добавил он. – Российских строителей не хватает. Если границы останутся закрытыми, ситуация обострится еще сильнее».
«В агропроме традиционно на сезонные работы привлекают мигрантов. Поскольку из-за закрытия границ они не смогли приехать, некоторые компании остановили работу», – сообщили в администрации Ленинградской области.
Меньше других пострадали промышленные предприятия, которые ориентированы, скорее, на квалифицированных работников. «Мигрантов у нас немного, и в основном это инженерно-технический состав, граждане Украины и Белоруссии, хорошо владеющие русским языком», – рассказывает глава учебного центра мебельной фабрики «Феликс» Людмила Прищенко. «Наше предприятие не испытывает дефицита рабочих рук. Мы обеспечиваем рабочими местами жителей Москвы и ближайших областей», – сообщил представитель Карачаровского механического завода и добавил, что найм мигрантов может быть невыгоден в перспективе. «Попытки такого рода «оптимизации» сказываются в итоге на качестве выпускаемой продукции», — отмечает директор по персоналу ПАО «КМЗ» Елена Минкова. Относительно промышленности, скорее, уместнее говорить об общем дефиците квалифицированных специалистов: в сентябре 2020 г., согласно опросу Росстата, на него обращало внимание каждое пятое производство.
В целом катастрофы в результате нехватки иностранной рабочей силы не случилось. Но образовался дисбаланс: из-за закрытия границ стало сложно оперативно привлекать временных сотрудников в те отрасли, где возникала такая необходимость. А иностранцы получили больше возможностей для выборов места работы.
«До пандемии Delivery Club обрабатывала 2 млн заказов в месяц. В июле – до 5 млн, – рассказывает председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев. – А курьеров стало больше на 70%». Мигранты, пользуясь ситуацией, стали уходить со строек в службы доставки, где условия более комфортные, заработок зависит от количества выполненных заказов и выплачивается ежедневно. «Мигранты часто перетекают из одной сферы в другую, быстро адаптируются к условиям и сезонным изменениям», – продолжает Украинцев. Чтобы покрыть дефицит, на позиции курьеров стали брать подростков в возрасте 16 лет и людей с ограниченными возможностями. В связи с ростом сферы доставки, курьеры с помощью протестов смогли даже добиться локальных побед в отстаивании своих прав, например, отмены некоторых штрафов.
Внутренних мигрантов ждать не стоит
В то время как некоторые работодатели отмечают дефицит кадров, а чиновники сетуют на нехватку иностранных трудящихся, граждане России испытывают сложности с трудоустройством. К началу сентября 2020 г. в стране было зарегистрировано 3,7 млн безработных – в 6 раз больше по сравнению с тем же периодом 2019 г., следует из данных Росстата.
Официальный уровень безработицы достиг 6,3% (4,8 млн граждан). Если учесть, что далеко не все потерявшие работу заявляют о своем статусе на бирже (обычно в 3-4 раза меньше), то проблема гораздо масштабнее. Основатель Superjob Алексей Захаров оценивает общее число безработных в 15 млн человек.
«Мы фиксируем резкое снижение количества соискателей из стран СНГ. А запросов на вакансии от соотечественников стало больше на 30% по сравнению с прошлым годом», – говорит коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий. Казалось бы, в такой ситуации должны открыться возможности для граждан России, в том числе для внутренних мигрантов.
Жители регионов вроде бы и хотели переехать, где получше. Среди опрошенных в сентябре-октябре соискателей на hh.ru 20% хотят перебраться в другой регион РФ, ещё 39% — периодически об этом думают. При этом 63% готовых к переезду в качестве главной причины называют низкие зарплаты в своем городе. Конечными пунктами назначения чаще всего указывают Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Между тем далеко не каждый безработный готов замещать «мигрантские» вакансии. Лишь 3% соискателей, имеющих гражданство России, осенью 2020 г. указали в резюме на hh.ru, что рассматривают переезд в Москву, Санкт-Петербург и их регионы-спутники с целью работать на «мигрантских» позициях. «Немногие безработные готовы идти на стройки, в сельское хозяйство. Это тяжелый физический труд. Но именно в этих сферах сегодня ощущается дефицит рабочей силы», – отметили в администрации Ленинградской области.
Квалифицированные специалисты неохотно соглашаются на должности более низкого ранга. «Многие уважают свою специальность. Например, газоэлектросварщик высокого разряда скажет: у меня хорошая специальность, а вы мне предлагаете двор мести, я лучше безработным останусь», – комментирует член Общественного совета при МВД и профессор Государственного университета управления Владимир Волох. Власти региона тоже не очень поддерживают отток кадров, добавляет он.
Российские граждане менее мобильны, привыкли к определенному уровню комфорта в своем регионе и далеко не все готовы жить вдали от дома. «Безработные россияне – популяция с другими социальными, демографическими и профессиональными характеристиками, – считает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Даже если зарплата их соблазнит, им могут не подойти другие условия – переработки, низкие социальные гарантии, бытовые неудобства, на которые обычно соглашаются мигранты.
Почему выгоднее эксплуатировать гастарбайтера
Иностранных трудовых мигрантов (в основном это жители Средней Азии) гонит в Россию отсутствие работы на родине и бедность. Если из средней зарплаты по стране вычесть налог на доходы (НДФЛ) и прожиточный минимум (ПМ), то в основных странах исхода мигрантов «свободными» останутся менее 14 700 руб. в паритетных ценах. «10 000 руб. – минимальная свободная сумма, на которую рассчитывает мигрант. Тогда его поездка будет оправдана», – отмечает Каримов. Мигрант из Таджикистана будет в плюсе, даже если сможет выслать родным хотя бы 7000 руб. в паритетных ценах, из Узбекистана – не менее 17 000, следует из данных о зарплатах в этих странах. Ту же цифру держит в голове и работодатель, рассчитывающий, как бы сэкономить на труде приезжих.
Когда мигрант оказывается в Москве и понимает, что надо финансово оправдать своей приезд, окупить билеты и суметь поддержать деньгами семью, а выбор мест работы оказывается невелик, выход он видит один – работать много. Чем охотно пользуются.
В среднем иностранные приезжие на зарплату около 43 000 руб. трудятся по 10 часов шесть дней в неделю (или около 59 часов в неделю), показали опросы ВШЭ и Центра этнополитических и региональных исследований (ЦЭПРИ), в то время как среднестатистический россиянин – 38 часов, следует из данных Росстата. Если россиянин в этом году получал на руки примерно 265 руб. за час работы, то мигрант – 170 руб., в 1,5 раза меньше.
43 000 руб.
составил в России в 2020 г. средний заработок мигранта после вычета налогов, согласно опросу ВШЭ, в котором приняли участие 8000 мигрантов (52% из них работают в Москве). В целом зарплата мигранта близка к зарплате среднестатистического жителя России, однако в расчете на единицу отработанного времени она значительно ниже. Продолжительность трудового дня мигранта обычно в 1,5 раза больше.
«Согласно закону первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, следующие – в двойном. Предположим, иностранный рабочий трудится не 8 часов, как положено, а 12. Это значит, что за 9-й и 10-й час он должен получить в полтора разе больше, а за 11-й и 12-й – в два. Если человек работает 12 часов, а получает как за 8, ему недоплачивают практически вдвое», – отмечает Каримов.
Возможность экономить на зарплате – основной плюс найма иностранного мигранта, отмечали 40% компаний, опрошенных ЦСР. Владелец бизнеса экономит не только на оплате переработок, но и на взносах в страховые и социальные фонды, выплате больничных, отпускных.
Практикуется и прямой обман. «Строитель 12 месяцев работает, а пару месяцев его обязательно «кинут», – уверяет Коженов. Согласно опросу ВШЭ и ЦЭПРИ, примерно треть работающих в строительстве мигрантов нанимают нелегально, без договора.
«Если в сфере строительства, клининга, ремонта компания работает вбелую, нанимая граждан РФ, то она вылетает с рынка. Соотечественнику пришлось бы платить раза в два больше, чем мигранту», – считает Захаров. Всего письменный договор заключают только 54% мигрантов (данные ЦЭПРИ). В половине случаев отношения сводятся к устным договоренностям. Наши соотечественники щепетильнее в таких вопросах, да и права их формально защищены лучше. Но работодатели, обычно эксплуатирующие мигрантов, пока не готовы отказываться от привычного уровня прибыли.
Некому работать за такие деньги
Даже в Москве большинству и внутренних, и иностранных мигрантов придется перерабатывать и жестко экономить, чтобы отправить семье чуть больше, чем они могли бы заработать у себя.
«Ведомости» изучили, сколько получают 80% работников (без самых высокооплачиваемых) в отраслях, где обычно трудятся мигранты (стройки, транспорт, торговля, общепит, клининг и прочие услуги — подробнее см. «Как мы считали»). Даже если иностранец будет жить на прожиточный минимум (ПМ), лишь только в 27 регионах России он сможет рассчитывать на располагаемую зарплату больше, чем у себя на Родине (больше паритетных 14 700 руб.). Приезжему из Узбекистана, Таджикистана, Украины или других стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), потребуется еще оплачивать патент (около 4575 руб. в среднем по России). В таком случае устраиваться есть смысл только в 12 регионах России. Их мы видим среди лидеров по доле временных мигрантов среди работающих.
У внутреннего мигранта, который выберет стратегию выезда в другой регион на заработки, тоже выбор невелик. У себя в регионе он мог бы иметь свободными в среднем 16 000 руб. (такова зарплата 80% россиян без богатых за вычетом налога на доходы и прожиточного минимума), но больше это суммы – только в 20 регионах (северных и нефтедобывающих регионах, а также Москве, Санкт-Петербурге и окружающих их областях).
Меньше всего смысла мигрантам ехать на работу на Северный Кавказ или Тамбовскую, Ивановскую области – там они заработают намного меньше, чем у себя.
В ГБУ «Жилищник» средний доход московского дворника составляет 37 000–45 000 руб. в месяц, кровельщика и дорожного рабочего – 45 000–55 000 руб., водителя спецтехники – 48 000–60 000 руб. «Предлагаемый размер заработной платы – конкурентоспособный на рынке рабочих специальностей», – считают в префектуре ЦАО Москвы. В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что «более 55% трудовых мигрантов получают зарплату в диапазоне от 30 000 до 50 000 руб.». Однако за вычетом налога на доходы и прожиточного минимума свободная зарплата в этих регионах будут всего на 9-11 тыс. руб. больше, чем в родной стране или регионе провинциала.
Такие заработки с трудом привлекут даже безработных из числа россиян. «На что может рассчитывать гражданин России, соглашаясь на низкоквалифицированную работу в другом регионе? Будет он получать 40-50 000 руб. Но ему надо на что-то жить, что-то отправлять домой», – рассуждает Мукомель.
Главная проблема сводится в низкой оплате труда. Если провинциал поедет, например, в Москву на «мигрантскую» работу (в строительство, ЖКХ, доставку и пр. – подробнее см. «Как мы считали»), то после оплаты самого необходимого рассчитывать он может лишь на дополнительные свободные 10-15 000 руб., по сравнению с тем, что он бы зарабатывал у себя, показала оценка «Ведомостей». Жителю России за такие деньги невыгодно срываться с привычного места, жить вдали от дома в стесненных условиях и т.д. «Ему проще встать на биржу труда, получать пособие и ездить в областной центр на поденную работу», – продолжает Мукомель.
Доплачивать внутренним мигрантам не торопятся
«Дело не в том, что не смогли приехать иностранные мигранты, а в том, что не едут мигранты из регионов», — считает Алексей Захаров. Внутренняя миграция, которую Росстат фиксирует по число зарегистрированных по месту жительства или регистрации более чем на 9 мес., сократилась за 9 мес. 2020 года на 220 000 человек (14%). В частности, если в прошлом году в Москве был чистый приток из регионов (на 25 000 человек), то в этом году — чистый отток почти той же величины.
«Привлечь работников [среди россиян на места иностранных мигрантов] можно высокими зарплатами. Других путей не вижу», — считает завкафедры демографии ВШЭ Михаил Денисенко. Однако бизнес не торопится это делать.
В администрации Ленинградской области рассказывают: «Одно из предприятий агропрома повысило зарплату на 10–20%, обычно в этой сфере в Ленобласти платили по 40 000 руб. Но найти желающих из числа местного населения они не смогли. Больше повышать фонд оплаты труда они не в состоянии – возрастет себестоимость продукции и возникнут сложности со сбытом». В ГБУ «Жилищник» в период пандемии зарплаты не повышали, отметили в префектуре ВАО Москвы.
Щедрее других оказались московские строительные компании. Из-за острого дефицита кадров зарплата рабочих увеличилась на 30%, уверяет Звенигородский, правда при этом выросла и выработка. Но в целом ощутимого роста не произошло. «Прирост зарплаты на позиции, которые раньше занимали мигранты, в этом году составил 10–15% – не та сумма, чтобы граждане России начали уверенно рассматривать эти вакансии», – отмечает Корицкий. Заметного роста зарплаты не наблюдают и эксперты hh.ru: по «мигрантским» вакансиям в прошлом году оклады колебались в диапазоне 25 000–50 000 руб. (в среднем 37 500 руб.), в этом – в районе 30 000–60 000 руб. (в среднем 45 000 руб.). За вычетом инфляции рост всего 15%. «Бизнес, который ориентирован на использование дешевой иностранной рабочей силы и уже заложил соответствующую норму прибыли, не готов так быстро перестроиться», – говорит Захаров.
Впрочем, важен не только размер заработной платы, но и социальный аспект – жилье, питание, оплата проезда, подъемные на первый месяц за счет работодателя, считает Корицкий. «Правильнее говорить о необходимости обеспечения региональных мигрантов жильем, сокращении переработок, общем улучшении условий труда. В этих вопросах россияне более требовательны», – согласны в правительстве Санкт-Петербурга.
Привлекательными для россиян рабочие места мигрантов сделала бы и механизация: убирать снег не лопатой, а при помощи техники уже не так тяжело. «Автоматизация требует денег и времени. Для обслуживания нового оборудования необходимы сотрудники более высокой квалификации, которых нужно подобрать или обучить. Поэтому в ближайшие 3–5 лет мы не прогнозируем большого сокращения количества [менее квалифицированных] работников в строительстве или промышленности», – считают в администрации Санкт-Петербурга. «К сожалению, работодатели предпочитают экономить на модернизации», — сетуют в правительстве Ленинградской области.
Что делать с рынком труда
Власти пытаются кое-что делать для покрытия дефицита кадров и трудоустройства безработных. «Основной механизм привлечения работников из соседних регионов – информирование об имеющихся в области вакансиях», – сказали в пресс-службе губернатора Московской области. Биржа труда Ленинградской области организует общественные работы, переквалификацию по востребованным профессиям, содействует в открытии собственного дела. Также в Ленинградской области помогают безработным в переезде с целью трудоустройства в другой район, выплачивая подъемные.
Четверть ВВП
Согласно опросам ЦЭПРИ, 63% мигрантов переводят на родину в среднем около половины своей зарплаты. В частности, для Киргизии и Таджикистана переводы из России оцениваются в 27–28% ВВП этих стран – и это позволяет выживать больше чем половине домохозяйств. С одной стороны, мигранты оставляют часть денег в России в виде налогов, платы за патент, покупок товаров, оплаты текущих расходов. С другой – теневой наем мигрантов и переводы за границу означают изъятие части денег из российской экономики.
Но в целом трудоустройство жителей российских регионов носит фрагментарный, а не системный характер, считают эксперты. «Биржи труда работают формально, не обеспечивая связь безработного с подходящим ему рабочим местом, – говорит Коженов. – У них задача раз или два в месяц предложить какую-то вакансию. Они и предлагают, что придется. После этого безработные приходят к работодателям со словами: «Нас к вам прислала биржа труда. Вы напишите, что мы вам не подходим».
Регионы могли бы регулировать рынок труда, ограничивая выдачу разрешений на работу и проживание приезжим и отдавая предпочтение гражданам России. Но фактически квотирование работает только в случае с выходцами из дальнего зарубежья, которые должны оформлять визы. В остальных случаях квоты легко обходятся. «Мигрантов оформляют на смежные должности, не попавшие под ограничение. В обычное время мигрант спокойно садился в самолет, прилетал в Россию и занимал рабочее место», – говорит Коженов. Признают этот недостаток и авторы концепции нового миграционного законодательства, разработанной в МВД.
«У нас толком не знают сколько в стране иностранных мигрантов и какова потребность в них», — сетует Волох. Минтруд знает только о тех, кто въезжает по квотам и визам, МВД располагает информацией по вставшим на учет. Количество нелегалов подсчитать сложно. «Разрушено планирование трудовых ресурсов. Без него не выстроить цепочки связи по подготовке кадров, их трудоустройству и социальному обеспечению вокруг этого рабочего места», – считает Волох.
По мере спада пандемии все, скорее всего, вернется на круги своя, считает Чудиновских и другие собеседники. «Нам понятны условия, при которых мы работали раньше, естественно, нам легче вернуться к ним», – признается Звенигородский. Значительного изменения доли иностранных трудовых мигрантов в ближайшие годы не ожидается, согласны в администрации Санкт-Петербурга.
«Политика властей направлена на замещение коренного населения мигрантами. [Внутренним] рынком труда у нас полноценно никто не занимался. Мы понятия не имеем, сколько у нас рабочих мест в экономике, сколько их понадобиться, как их подготовить, – считает Захаров. – Если делать ставку на внутреннюю рабочую силу, то надо ограничить приток иностранцев и депортировать нелегалов. Когда не будет возможности нанять за рубль гастарбайтера, вот тогда и начнут нанимать за два рубля россиянина».
Как мы считали
1. Расчет зарплат сделан по тем секторам, в которых чаще всего работают временные иностранные мигранты, – строительству, ЖКХ, транспорту, обслуживанию зданий, персональным услугам, промышленному производству. При этом в расчет бралась средняя зарплата 80% работников (без 20% самых высокооплачиваемых).
2. Чтобы оценить, куда выгоднее ехать иностранному или внутреннему мигранту, мы исходили из следующего. Средний мигрант у себя на родине, после того как уплатит налог на доходы и понесет затраты на прожиточный минимум, получит примерно 14 700 руб. в паритетных ценах. Среднестатистический житель России (80% работников, без учета 20% самых богатых) у себя дома мог бы получить в среднем 15 800 руб. свободных денег. Для наглядности для оценки взята сумма 15 000 руб.: если величина свободных средств, которые могут достаться приезжему, выше этой величины, то внутреннему мигранту выгодно ехать в этот регион, если ниже – невыгодно.