Жители России не готовы заместить иностранных мигрантов

Как мы считали

1. Расчет зарплат сделан по тем секторам, в которых чаще всего работают временные иностранные мигранты, – строительству, ЖКХ, транспорту, обслуживанию зданий, персональным услугам, промышленному производству. При этом в расчет бралась средняя зарплата 80% работников (без 20% самых высокооплачиваемых).

2. Чтобы оценить, куда выгоднее ехать иностранному или внутреннему мигранту, мы исходили из следующего. Средний мигрант у себя на родине, после того как уплатит налог на доходы и понесет затраты на прожиточный минимум, получит примерно 14 700 руб. в паритетных ценах. Среднестатистический житель России (80% работников, без учета 20% самых богатых) у себя дома мог бы получить в среднем 15 800 руб. свободных денег. Для наглядности для оценки взята сумма 15 000 руб.: если величина свободных средств, которые могут достаться приезжему, выше этой величины, то внутреннему мигранту выгодно ехать в этот регион, если ниже – невыгодно.