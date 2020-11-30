Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы ухудшилась

Это многие градостроительные проекты, расширение мусорных свалок, строительство мусоросжигательных заводов и т. п.». Не случайно повышенный потенциал экопротеста в крупных городах, миллионниках – ведь именно здесь наиболее интенсивно идут градостроительные процессы, добавляет он: «По социологии в миллионниках, а также Москве и Петербурге чаще распространено мнение о том, что городские власти игнорируют попытки экоактивистов заручиться поддержкой властей». На выборах в Госдуму экологические конфликты могут оказать значимое влияние только на исход выборов в отдельных высококонкурентных одномандатных округах с преобладанием городских избирателей, считает Пожалов: «Однако в силу локализации экологических конфликтов такая повестка чаще влияет на выборы в заксобрания или горсоветы. На уровне же межпартийной конкуренции власть частично будет перехватывать проблемы в повестку «Единой России» – вроде проекта «Чистый воздух» или программы лесовосстановления. Часть протестных экоголосов могут уйти как к КПРФ и «Яблоку», так и в пользу сразу двух спойлеров с зелеными брендами».