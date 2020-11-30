Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы ухудшилась

Половина россиян считает, что экологическая ситуация в России за последние годы ухудшиласьТреть граждан готова выйти на протесты из-за экологии
За последние два-три года экологическая ситуация в России ухудшилась, считает половина опрошенных россиян. Треть оценивает ее как плохую и сейчас. Это следует из данных исследования «Экологическая повестка: за 10 месяцев до выборов в Госдуму», проведенного ВЦИОМом, центром «Особое мнение» и близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований. О том, что экологическая ситуация в России плохая, говорят 30% россиян. В своем регионе 36% опрошенных оценивают ситуацию с экологией хорошо, а 31% – плохо. Хуже всего обстановку оценивают жители городов-миллионников – 39% опрошенных говорят, что ситуация у них плохая. Жители сел, напротив, отмечают, что экологическая обстановка у них хорошая – 42%. За два-три года экологическая ситуация в России в целом ухудшилась, считают 53%, про свой регион так говорят 34%. Улучшение ситуации с экологией в России в целом увидели лишь 12%.
56% россиян говорят, что региональные и федеральные власти не справляются с решением экологических проблем. Подавляющее большинство – 81% – считает, что протесты из-за экологии в их городе маловероятны, 16% – что они возможны, больше всего о возможности протестов говорят жители городов-миллионников. Зато готовы принять участие в экопротестах 35% россиян. Их основные причины – резкое загрязнение водоемов промышленными отходами (68%), незаконная вырубка лесов (67%), появление свалок в населенном пункте (67%) и загрязнение городских водоемов мусором (67%).
«С одной стороны, респонденты считают, что в их регионе экологическая ситуация выглядит более-менее благополучно, с другой – каждый третий готов участвовать в протестных акциях, если таковые пройдут в их городе», – говорит директор «Особого мнения» Екатерина Курбангалеева. По ее словам, наблюдается некоторая сублимация социального недовольства и растущего раздражения, которые увеличиваются на фоне общественного напряжения, связанного с коронавирусом и ухудшением социально-экономической ситуации: «Это и страх за свое здоровье и своих близких, и опасение потерять доход, и неопределенность будущего своей семьи и в целом страны, да и внешний контур накаляется. Кроме того, экологические протесты напрямую связаны со своей средой обитания, угрозу которой респонденты воспринимают весьма обостренно».
Почти половина – 48% опрошенных – считают, что охрана окружающей среды является одной из главных задач государства, о том, что это важная задача, но есть более приоритетные проблемы, говорят 39%. В основном информацию о состоянии окружающей среды в своем регионе россияне получают из соцсетей (39%) и по региональному телевидению (32%). Самыми актуальными экологическими проблемами россияне называют загрязнение берегов водоемов и самих водоемов мусором, а также промышленными и канализационными стоками, незаконную вырубку лесов, несанкционированные свалки в населенных пунктах или рядом с ними.
Экологическая повестка сейчас практически не представлена в политике, несмотря на то что есть целых две экологические партии – «Зеленые» и «Зеленая альтернатива», говорит Курбангалеева: «Но именно в этом партийном сегменте есть две важные особенности: ни у одной из зеленых партий нет устойчивых связей с экоактивистами на местах, а также экологическая повестка чрезвычайно изменчива в зависимости от территории, и ее непросто собрать в единую федеральную. И хотя повестка востребована и идет в рост, шансы именно существующих зеленых партий весьма неустойчивы».
Глобальные, длящиеся экологические проблемы вроде загрязнения воздуха или водоемов, лесных пожаров не могут привести к протестным выступлениям, они резко не меняют жизнь людей на местах, говорит политолог Александр Пожалов: «Мобилизационно-протестный потенциал и его негативное влияние на результаты голосования высоки в тех случаях, когда проблема локализована вокруг конкретного проекта, ухудшающего сложившийся образ жизни людей.
Это многие градостроительные проекты, расширение мусорных свалок, строительство мусоросжигательных заводов и т. п.». Не случайно повышенный потенциал экопротеста в крупных городах, миллионниках – ведь именно здесь наиболее интенсивно идут градостроительные процессы, добавляет он: «По социологии в миллионниках, а также Москве и Петербурге чаще распространено мнение о том, что городские власти игнорируют попытки экоактивистов заручиться поддержкой властей». На выборах в Госдуму экологические конфликты могут оказать значимое влияние только на исход выборов в отдельных высококонкурентных одномандатных округах с преобладанием городских избирателей, считает Пожалов: «Однако в силу локализации экологических конфликтов такая повестка чаще влияет на выборы в заксобрания или горсоветы. На уровне же межпартийной конкуренции власть частично будет перехватывать проблемы в повестку «Единой России» – вроде проекта «Чистый воздух» или программы лесовосстановления. Часть протестных экоголосов могут уйти как к КПРФ и «Яблоку», так и в пользу сразу двух спойлеров с зелеными брендами».