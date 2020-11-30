В России выявили более 26 000 новых случаев коронавируса

В России выявили более 26 000 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 368 человек
В России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 26 683 заболевших. Умерли за сутки 368 человек.
По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6511 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе выявлено около 606 тыс. случаев заражения, более 144 600 человек продолжают лечение. Более 462 000 выздоровели, более 8900 — скончались.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3691), Московская область (+1064), Нижегородская область (+458), Республика Карелия (+414). В топ-3 по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — около 126 000 случаев заражения — и Московская область — более 111 000 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — около 13,4 млн случаев, на втором Индия — более 9,4 млн случаев, на третьем Бразилия — более 6,3 млн, на четвертом Франция — около 2,3 млн случаев заражения коронавирусом.