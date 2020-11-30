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В России выявили более 26 000 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки 368 человек
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России выявили 26 338 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Днем ранее сообщалось о 26 683 заболевших. Умерли за сутки 368 человек.

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6511 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе выявлено около 606 тыс. случаев заражения, более 144 600 человек продолжают лечение. Более 462 000 выздоровели, более 8900 — скончались.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3691), Московская область (+1064), Нижегородская область (+458), Республика Карелия (+414). В топ-3 по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — около 126 000 случаев заражения — и Московская область — более 111 000 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — около 13,4 млн случаев, на втором Индия — более 9,4 млн случаев, на третьем Бразилия — более 6,3 млн, на четвертом Франция — около 2,3 млн случаев заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных