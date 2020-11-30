В России выявили более 26 000 новых случаев коронавируса

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6511 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе выявлено около 606 тыс. случаев заражения, более 144 600 человек продолжают лечение. Более 462 000 выздоровели, более 8900 — скончались.