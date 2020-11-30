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Россотрудничество доделывает окно для иностранных студентов

Платформа для иностранных абитуриентов заработает после завершения пандемии
Константин Гликин
Согласно планам Россотрудничества, будет создано «единое окно» для всех пользователей, где будут представлены все программы университетов России, которые допускают обучение иностранцев /Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Сервис, позволяющий гражданам других стран легче поступать в отечественные вузы, Россотрудничество намерено запустить после окончания пандемии, в 2021 г. В начале декабря, как сообщил представитель Россотрудничества, завершается запланированная на 2020 г. часть проекта по созданию сайта для сервиса, для чего из бюджета было выделено 109,6 млн руб. Всего же по заключенному 23 февраля 2020 г. с компанией IBS двухлетнему контракту по созданию государственной информационной системы (ГИС) «Образование в Российской Федерации для иностранцев» выделяется 229 млн руб., в том числе с 5 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г. – еще 119,4 млн руб., следует из карточки контракта на портале госзакупок.

По словам представителя Россотрудничества, сейчас не существует единого центра «достоверной и полной информации» о тех программах и условиях проживания, которые предлагают отечественные вузы иностранцам. Абитуриенты вынуждены подавать заявки – часто очно – и проходить бюрократически сложную систему отбора в месте проживания. В числе других сложностей существующей системы – «непрозрачный» процесс поступления и возможная «коррупционная составляющая». Альтернативой является обращение к услугам посредников, однако это стоит значительных финансовых затрат, говорит представитель Россотрудничества. Новый сервис объединит в себе функции и единого портала для абитуриентов, и новостного ресурса с актуальными программами, сейчас государственные сайты, посвященные образованию в России, имеют лишь информационную функцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных