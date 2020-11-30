Россотрудничество доделывает окно для иностранных студентов

Россотрудничество доделывает окно для иностранных студентовПлатформа для иностранных абитуриентов заработает после завершения пандемии
Сервис, позволяющий гражданам других стран легче поступать в отечественные вузы, Россотрудничество намерено запустить после окончания пандемии, в 2021 г. В начале декабря, как сообщил представитель Россотрудничества, завершается запланированная на 2020 г. часть проекта по созданию сайта для сервиса, для чего из бюджета было выделено 109,6 млн руб. Всего же по заключенному 23 февраля 2020 г. с компанией IBS двухлетнему контракту по созданию государственной информационной системы (ГИС) «Образование в Российской Федерации для иностранцев» выделяется 229 млн руб., в том числе с 5 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г. – еще 119,4 млн руб., следует из карточки контракта на портале госзакупок.
По словам представителя Россотрудничества, сейчас не существует единого центра «достоверной и полной информации» о тех программах и условиях проживания, которые предлагают отечественные вузы иностранцам. Абитуриенты вынуждены подавать заявки – часто очно – и проходить бюрократически сложную систему отбора в месте проживания. В числе других сложностей существующей системы – «непрозрачный» процесс поступления и возможная «коррупционная составляющая». Альтернативой является обращение к услугам посредников, однако это стоит значительных финансовых затрат, говорит представитель Россотрудничества. Новый сервис объединит в себе функции и единого портала для абитуриентов, и новостного ресурса с актуальными программами, сейчас государственные сайты, посвященные образованию в России, имеют лишь информационную функцию.