Россотрудничество доделывает окно для иностранных студентов

Сервис, позволяющий гражданам других стран легче поступать в отечественные вузы, Россотрудничество намерено запустить после окончания пандемии, в 2021 г. В начале декабря, как сообщил представитель Россотрудничества, завершается запланированная на 2020 г. часть проекта по созданию сайта для сервиса, для чего из бюджета было выделено 109,6 млн руб. Всего же по заключенному 23 февраля 2020 г. с компанией IBS двухлетнему контракту по созданию государственной информационной системы (ГИС) «Образование в Российской Федерации для иностранцев» выделяется 229 млн руб., в том числе с 5 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г. – еще 119,4 млн руб., следует из карточки контракта на портале госзакупок.