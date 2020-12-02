В России за сутки от коронавируса умерли 589 человек

В России за сутки от коронавируса умерли 589 человекЭто максимум с начала пандемии
В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Умерли за сутки 589 человек. Второй день подряд оперштаб сообщает о рекордном количестве смертей за сутки с начала пандемии.
Всего заболевших — 2 347 401, продолжают лечение — 475 999 человек. Выздоровели за сутки 26 882 пациента.
Днем ранее сообщалось о 26 402 заболевших и 569 умерших.
По данным оперштаба, в Москве за сутки зарегистрирован 5 191 новый случай заражения коронавирусом. За весь период в городе выявлено 617 439 случаев, за последние сутки более 6 575 человек выздоровели, 75 скончались.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3684), Московская область (+1148), Нижегородская область (+473), Республика Карелия (+451). В топ-3 по заболеваемости коронавирусом помимо Москвы вошли Санкт-Петербург — 133 288 случаев заражения, и Московская область — 113 278 случаев.