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В России за сутки от коронавируса умерли 589 человек

Это максимум с начала пандемии
Дарина Бухарова
АГН Москва

В России выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Умерли за сутки 589 человек. Второй день подряд оперштаб сообщает о рекордном количестве смертей за сутки с начала пандемии.

Всего заболевших — 2 347 401, продолжают лечение — 475 999 человек. Выздоровели за сутки 26 882 пациента.

Днем ранее сообщалось о 26 402 заболевших и 569 умерших.

По данным оперштаба, в Москве за сутки зарегистрирован 5 191 новый случай заражения коронавирусом. За весь период в городе выявлено 617 439 случаев, за последние сутки более 6 575 человек выздоровели, 75 скончались.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3684), Московская область (+1148), Нижегородская область (+473), Республика Карелия (+451). В топ-3 по заболеваемости коронавирусом помимо Москвы вошли Санкт-Петербург — 133 288 случаев заражения, и Московская область — 113 278 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных