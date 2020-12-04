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В России выявили 27 403 новых случая коронавируса

Умерли за сутки 569
Дарья Савенкова
Кирилл Зыков / Ведомости

В России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 4 декабря. Умерли за сутки 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 1,9 млн человек выздоровели от коронавируса, более 42 000 — скончались. 

3 декабря оперативный штаб сообщил о максимальном суточном приросте случаев коронавируса — 28 145.

По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6868 случаев заражения. За весь период в городе было выявлено более 632 000 случаев заражения коронавирусом, более 144 000 из них остаются активными. Около 478 000 пациентов выздоровели от коронавируса, более 9200 — умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли Санкт-Петербург — +3694, Московская область — +1223, Нижегородская область — +496, Республика Карелия — +470.

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Перебург — более 140 000 зараженных — и Московская область — более 115 000.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 14,1 млн случаев, на втором месте Индия — около 9,6 млн случаев, на третьем Бразилия — около 6,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных