В России выявили 27 403 новых случая коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 4 декабря. Умерли за сутки 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 1,9 млн человек выздоровели от коронавируса, более 42 000 — скончались.