В России выявили 27 403 новых случая коронавируса

В России выявили 27 403 новых случая коронавирусаУмерли за сутки 569
В России за сутки коронавирус выявили у 27 403 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 4 декабря. Умерли за сутки 569 заболевших. За весь период в России было зарегистрировано 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 1,9 млн человек выздоровели от коронавируса, более 42 000 — скончались.
3 декабря оперативный штаб сообщил о максимальном суточном приросте случаев коронавируса — 28 145.
По данным штаба, в Москве за сутки зарегистрировано 6868 случаев заражения. За весь период в городе было выявлено более 632 000 случаев заражения коронавирусом, более 144 000 из них остаются активными. Около 478 000 пациентов выздоровели от коронавируса, более 9200 — умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли Санкт-Петербург — +3694, Московская область — +1223, Нижегородская область — +496, Республика Карелия — +470.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Перебург — более 140 000 зараженных — и Московская область — более 115 000.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 14,1 млн случаев, на втором месте Индия — около 9,6 млн случаев, на третьем Бразилия — около 6,5 млн.