В России зарегистрировали 28 142 новых случая коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили у 28 142 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 7 декабря. Общее число россиян, которые заболели COVID-19, достигло 2 488 912. Из них 1 956 588 пациентов выздоровели, 488 727 человек все еще лечатся.