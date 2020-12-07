В России зарегистрировали 28 142 новых случая коронавируса

В России зарегистрировали 28 142 новых случая коронавирусаУмерли за сутки 456 заболевших
В России за сутки коронавирус выявили у 28 142 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 7 декабря. Общее число россиян, которые заболели COVID-19, достигло 2 488 912. Из них 1 956 588 пациентов выздоровели, 488 727 человек все еще лечатся.
Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 456 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 43 597.
В Москве за сутки выявили 7279 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировали почти 655 тыс. заболевания, около 150 тыс. остаются активными. Около 496 тыс. пациентов в Москве выздоровели, умерли более 9,4 тыс. человек.
В топ-5 по суточному приросту случаев заражения также вошли Санкт-Петербург (+3741), Московская область (+1315), Нижегородская область (+485), Карелия (+473).
В топ-3 по заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 152 тыс. случаев заражения — и Московская область — почти 120 тыс. случаев заражения коронавирусом.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мирепо заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — почти 14,8 млн случаев, на втором Индия — около 9,7 млн, на третьем Бразилия — 6,6 млн случаев заражения.