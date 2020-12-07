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В России зарегистрировали 28 142 новых случая коронавируса

Умерли за сутки 456 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки коронавирус выявили у 28 142 человек, свидетельствуют данные оперштаба на 7 декабря. Общее число россиян, которые заболели COVID-19, достигло 2 488 912. Из них 1 956 588 пациентов выздоровели, 488 727 человек все еще лечатся.

Умерли после заражения коронавирусом за последние 24 часа 456 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 скончались 43 597.

В Москве за сутки выявили 7279 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировали почти 655 тыс. заболевания, около 150 тыс. остаются активными. Около 496 тыс. пациентов в Москве выздоровели, умерли более 9,4 тыс. человек.

В топ-5 по суточному приросту случаев заражения также вошли Санкт-Петербург (+3741), Московская область (+1315), Нижегородская область (+485), Карелия (+473).

В топ-3 по заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — около 152 тыс. случаев заражения — и Московская область — почти 120 тыс. случаев заражения коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте в мирепо заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — почти 14,8 млн случаев, на втором Индия — около 9,7 млн, на третьем Бразилия — 6,6 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных