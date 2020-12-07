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Люди устали от COVID-19 и боятся жесткого локдауна

Но не все губернаторы замечают в своих соцсетях пандемию
Константин Гликин
Не все губернаторы замечают в своих соцсетях пандемию /Евгений Разумный / Ведомости

Проблемы пандемии COVID-19 остаются ключевыми для всех регионов России, однако чиновники используют разные тактики при обсуждении этой темы.

Такие выводы представлены в ноябрьском рейтинге фонда «Петербургская политика». Согласно данным рейтинга, в обществе сейчас доминируют усталость от «вирусной» повестки и тревоги о возможном масштабном карантине. Руководитель фонда Михаил Виноградов сказал «Ведомостям», что данные о высокой тревожности россиян приходят и из фокус-групп, и из социологических опросов. Он добавил, что люди часто ищут «тайные смыслы» в словах властей, вспоминая момент, когда после объявления весной 2020 г. «каникул» люди вынуждены были сидеть дома. Власти, по его мнению, реагируют на проблемы пандемии по-разному и одним из рычагов управления стал подбор верной информационной политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных