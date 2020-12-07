Люди устали от COVID-19 и боятся жесткого локдауна

Такие выводы представлены в ноябрьском рейтинге фонда «Петербургская политика». Согласно данным рейтинга, в обществе сейчас доминируют усталость от «вирусной» повестки и тревоги о возможном масштабном карантине. Руководитель фонда Михаил Виноградов сказал «Ведомостям», что данные о высокой тревожности россиян приходят и из фокус-групп, и из социологических опросов. Он добавил, что люди часто ищут «тайные смыслы» в словах властей, вспоминая момент, когда после объявления весной 2020 г. «каникул» люди вынуждены были сидеть дома. Власти, по его мнению, реагируют на проблемы пандемии по-разному и одним из рычагов управления стал подбор верной информационной политики.