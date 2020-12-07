Песков оценил необходимость ограничивать передвижение по России

«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия (пандемии. — ТАСС) и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — заявил Песков, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о необходимости обсудить ограничения на перемещения между регионами.