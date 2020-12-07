Песков оценил необходимость ограничивать передвижение по России
Предпринятые меры по борьбе с коронавирусом позволяют не вводить локдаун, в том числе не ограничивать поездки между регионами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия (пандемии. — ТАСС) и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — заявил Песков, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о необходимости обсудить ограничения на перемещения между регионами.
Ранее Мурашко заявил, что возникающие очаги коронавируса внутри России «в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции» (цитата по «РИА Новости»). Затем помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что Мурашко не предлагал ввести новые ограничения: фраза была вырвана из контекста.