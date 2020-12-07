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Песков оценил необходимость ограничивать передвижение по России

Ведомости

Предпринятые меры по борьбе с коронавирусом позволяют не вводить локдаун, в том числе не ограничивать поездки между регионами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия (пандемии. — ТАСС) и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — заявил Песков, комментируя слова главы Минздрава Михаила Мурашко о необходимости обсудить ограничения на перемещения между регионами.

Ранее Мурашко заявил, что возникающие очаги коронавируса внутри России «в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции» (цитата по «РИА Новости»). Затем помощник министра Алексей Кузнецов заявил, что Мурашко не предлагал ввести новые ограничения: фраза была вырвана из контекста. 

Ранее по теме: Минздрав назвал вырванной из контекста фразу о поездках между регионами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных