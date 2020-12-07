Минздрав назвал вырванной из контекста фразу о поездках между регионами
Министр здравоохранения Михаил Мурашко не предлагал ввести ограничения на поездки россиян между регионами и внутри них, фраза была вырвана из контекста, сообщил помощник министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста», — сообщил Кузнецов.
Ранее Мурашко заявил, что возникающие очаги коронавируса внутри России «в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции» (цитата по «РИА Новости»).
Весной 2020 г. в ходе первой волны коронавируса российские регионы, которые получили право устанавливать собственный порядок передвижения людей, вводили различные ограничения, в том числе и на въезд. Некоторые регионы вводили цифровые пропуска. Летом на фоне снижения роста числа заболевших регионы начали постепенно снимать ограничения. Осенью некоторые субъекты вновь ввели ограничения на передвижения, в том числе Башкирия и Орловская область.
По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,9 млн человек выздоровели, более 43 000 — скончались от коронавируса. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.