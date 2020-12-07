Минздрав назвал вырванной из контекста фразу о поездках между регионами

«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста», — сообщил Кузнецов.