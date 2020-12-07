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Минздрав назвал вырванной из контекста фразу о поездках между регионами

Ведомости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не предлагал ввести ограничения на поездки россиян между регионами и внутри них, фраза была вырвана из контекста, сообщил помощник министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста», — сообщил Кузнецов.

Ранее Мурашко заявил, что возникающие очаги коронавируса внутри России «в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции» (цитата по «РИА Новости»).

Весной 2020 г. в ходе первой волны коронавируса российские регионы, которые получили право устанавливать собственный порядок передвижения людей, вводили различные ограничения, в том числе и на въезд. Некоторые регионы вводили цифровые пропуска. Летом на фоне снижения роста числа заболевших регионы начали постепенно снимать ограничения. Осенью некоторые субъекты вновь ввели ограничения на передвижения, в том числе Башкирия и Орловская область.

По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,9 млн человек выздоровели, более 43 000 — скончались от коронавируса. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.

Ранее по теме: Глава Минздрава предложил ограничить передвижение россиян между регионами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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