Глава Минздрава предложил ограничить передвижение россиян между регионами
Нужно рассмотреть возможность ограничения поездок россиян между регионами и по региону из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020».
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).
По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,9 млн человек выздоровели, более 43 000 — скончались от коронавируса. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.