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Глава Минздрава предложил ограничить передвижение россиян между регионами

Ведомости

Нужно рассмотреть возможность ограничения поездок россиян между регионами и по региону из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе XIII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020». 

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — заявил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано около 2,5 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,9 млн человек выздоровели, более 43 000 — скончались от коронавируса. 6 декабря было зарегистрировано 29 039 случаев заражения коронавирусом — максимум за весь период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных