В России выявили 27 927 новых случаев коронавируса

Россия продолжает занимать четвертое место в мире среди всех государств по числу жителей, у которых обнаружили коронавирус. Однако показатели страны значительно уступают тройке лидеров — США (15,3 млн зараженных), Индии (9,7 млн) и Бразилии (6,7 млн). Всего в мире COVID-19 заболели почти 69 млн человек. Умерло в результате этого свыше 1,5 млн жителей планеты.