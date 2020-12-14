В России выявили 27 328 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 27 328 человек, следует из данных оперштаба на 14 декабря. Скончались в течение 24 часов 450 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 тыс. — скончались.