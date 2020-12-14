В России выявили 27 328 новых случаев коронавируса

В России выявили 27 328 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки 450 заболевших
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 27 328 человек, следует из данных оперштаба на 14 декабря. Скончались в течение 24 часов 450 заболевших. За весь период в России зарегистрировано около 2,7 млн случаев заражения. Более 2,1 млн пациентов выздоровели, более 47 тыс. — скончались.
Днем ранее было 28 080 заболевших.
В Москве за сутки зарегистрировано 5874 новых заболевших. За весь период в городе выявили более 698 тыс. случаев заражения, из них около 154 тыс. остаются активными. Более 534 тыс. человек выздоровели, более 9,9 тыс. — умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — (+3771), Московская область — (+1484), Нижегородская область — (+493), Архангельская область — (+403 случая).
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли, кроме Москвы, Санкт-Петербург — более 178 тыс. случаев заражения, и Московская область — более 129 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимает США — около 16,3 млн случаев коронавируса, на втором месте Индия — 9,9 млн случаев, на третьем Бразилия — 6,9 млн. Всего в мире зарегистрировано около 72,3 млн случаев заражения коронавирусом и 1,6 млн смертей от него.