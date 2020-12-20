В России за сутки выявили 28 948 новых случаев коронавирусаВ Москве 7263 заболевших
В России за сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 2 848 377. Умерли за день 511 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 50 858.
Вчера, 19 декабря, оперштаб сообщил о 28 209 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 7263 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4790 пациентов, скончались 77 человек. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3759), Подмосковье (+1539), Нижегородская (+499) и Свердловская (+403) области.
За сутки в России полностью выздоровели 20 915 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 275 657 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 76,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,6 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России планируют вакцинировать от коронавируса 60% взрослого населения. По его словам, производственные мощности России позволяют покрыть потребности страны в вакцине.