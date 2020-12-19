Собянин назвал сроки завершения острого периода борьбы с коронавирусом

Сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или раньше, если будут приложены необходимые усилия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что пандемия окончится в следующем году, поскольку во всем мире пройдет вакцинация. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцинация поможет в борьбе с пандемией, однако распространение вируса сохранится в определенной степени.