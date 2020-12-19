Собянин назвал сроки завершения острого периода борьбы с коронавирусом
Самый острый период борьбы с распространением коронавируса завершится через несколько месяцев, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен... закончиться», — цитируют его «РИА Новости».
Сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или раньше, если будут приложены необходимые усилия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что пандемия окончится в следующем году, поскольку во всем мире пройдет вакцинация. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцинация поможет в борьбе с пандемией, однако распространение вируса сохранится в определенной степени.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 28 209 новых случаев коронавируса. С начала пандемии общее число случаев заражения в стране достигло 2 819 429, умерли 50 347 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.