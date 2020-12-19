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Собянин назвал сроки завершения острого периода борьбы с коронавирусом

Ведомости

Самый острый период борьбы с распространением коронавируса завершится через несколько месяцев, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться, но самый острый период через несколько месяцев должен... закончиться», — цитируют его «РИА Новости».

Сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что пандемия коронавируса в России может завершиться к весне или раньше, если будут приложены необходимые усилия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что пандемия окончится в следующем году, поскольку во всем мире пройдет вакцинация. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, вакцинация поможет в борьбе с пандемией, однако распространение вируса сохранится в определенной степени.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявили 28 209 новых случаев коронавируса. С начала пандемии общее число случаев заражения в стране достигло 2 819 429, умерли 50 347 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 75,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,4 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,1 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных