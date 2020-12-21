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В России за сутки выявили рекордные 29 350 случаев коронавируса

Это максимум с начала пандемии
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 29 350 человек, следует из статистики оперштаба на 21 декабря. Это максимальный прирост заболевших за все время пандемии. Скончались 493 пациента с COVID-19. За весь период в России вывлено около 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,3 млн пациентов выздоровели, более 51 тыс. — скончались.

20 декабря оперштаб сообщил о 28 948 новых случаях заражения. 

В Москве за сутки выявили 7797 новых заболевших. За весь период в городе зарегистрировано более 743 тыс. случаев заражения, из них более 160 тыс. остаются активными. 572 500 пациентов выздоровели от COVID-19, более 10 тыс. — умерли. 

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — (+3752), Московская область — (+1523), Нижегородская область — (+501), Свердловская область — (+396 случаев).

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — более 204 тыс. случаев заражения — и Московская область — почти 140 тыс. случаев. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 17,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — более 10 млн случаев, на третьем Бразилия — более 7,2 млн. Всего в мире зарегистрировано более 76,8 млн случаев болезни и почти 1,7 млн смертей от нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных