В России за сутки выявили рекордные 29 350 случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 29 350 человек, следует из статистики оперштаба на 21 декабря. Это максимальный прирост заболевших за все время пандемии. Скончались 493 пациента с COVID-19. За весь период в России вывлено около 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,3 млн пациентов выздоровели, более 51 тыс. — скончались.