В России за сутки выявили рекордные 29 350 случаев коронавируса

В России за сутки выявили рекордные 29 350 случаев коронавирусаЭто максимум с начала пандемии
В России за последние сутки коронавирус выявили у 29 350 человек, следует из статистики оперштаба на 21 декабря. Это максимальный прирост заболевших за все время пандемии. Скончались 493 пациента с COVID-19. За весь период в России вывлено около 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Почти 2,3 млн пациентов выздоровели, более 51 тыс. — скончались.
20 декабря оперштаб сообщил о 28 948 новых случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 7797 новых заболевших. За весь период в городе зарегистрировано более 743 тыс. случаев заражения, из них более 160 тыс. остаются активными. 572 500 пациентов выздоровели от COVID-19, более 10 тыс. — умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — (+3752), Московская область — (+1523), Нижегородская область — (+501), Свердловская область — (+396 случаев).
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — более 204 тыс. случаев заражения — и Московская область — почти 140 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — 17,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — более 10 млн случаев, на третьем Бразилия — более 7,2 млн. Всего в мире зарегистрировано более 76,8 млн случаев болезни и почти 1,7 млн смертей от нее.