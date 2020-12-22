В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 18 млн случаев заражения коронавирусом, второе место у Индии — около 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — более 7,2 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано почти 77,4 млн случаев COVID-19 и 1,7 млн смертей.