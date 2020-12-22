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В России за сутки выявили 28 776 новых случаев коронавируса

Умер 561 заболевший
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 28 776 человек, следует из статистики оперштаба на 22 декабря. Скончался 561 пациент. За весь период в России выявлено 2,9 млн случаев коронавируса. 2,3 млн пациентов выздоровели, почти 52 тыс. скончались.

21 декабря оперштаб сообщил о 29 350 новых случаях COVID-19. Показатель стал рекордным за весь период пандемии. 

В Москве за сутки выявили 7237 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировали почти 751 тыс. заболевших, из которых около 163 тыс. остаются активными. 577 тыс. выздоровели, более 10,5 тыс. умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — (+3760), Московская область — (+1498), Нижегородская область — (+503), Свердловская область — (+400). 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 208 тыс. случаев — и Московская область — 141 тыс. случаев болезни.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — более 18 млн случаев заражения коронавирусом, второе место у Индии — около 10,1 млн случаев, на третьем месте Бразилия — более 7,2 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано почти 77,4 млн случаев COVID-19 и 1,7 млн смертей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных