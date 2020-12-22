Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество / Медиа

Соцсети обяжут искать и удалять обидные и незаконные публикации пользователей

Обиженные граждане смогут жаловаться на них в Роскомнадзор и суд
Светлана Бочарова
За советом, как трактовать информацию, администрация соцсети может обратиться в Роскомнадзор /Андрей Гордеев / Ведомости

22 декабря Госдума приняла во втором чтении внесенный еще в июле 2017 г., но серьезно обновленный законопроект об обязанности соцсетей блокировать противоправную информацию. В законодательство вводится само понятие соцсетей, прописывается алгоритм взаимодействия пользователей и соцсетей с Роскомнадзором, порядок ведения реестра соцсетей (коснется тех, у кого более 500 000 пользователей). Главное же, социальные сети хотят обязать не только реагировать на жалобы пользователей, но и самостоятельно искать и удалять противоправную информацию, в том числе ту, которая затрагивает деловую репутацию граждан, а также установленные избирательным и другими законами ограничения.

За советом, как трактовать информацию, администрация соцсети может обратиться в Роскомнадзор. Там же пользователи смогут обжаловать блокировку своих публикаций. Третье чтение закона в Думе назначено на 23 декабря. Если его примут, он может вступить в силу с 1 февраля 2021 г.

Законопроект не предполагает санкций за нарушение новых требований, подчеркнул соавтор инициативы депутат Сергей Боярский. Отсутствие санкций он называет ключевым моментом: «Кто-то уже предрекал итальянскую забастовку – что соцсети начнут каждое публикуемое [пользователями] сообщение посылать в Роскомнадзор. Если так случится, это будет один разговор, а если не случится <...> [сможем] очистить пространство соцсетей с огромной аудиторией от запрещенной информации». Боярский напомнил, что «законотворчество – материя гибкая» и его всегда можно поправить.

Это фактически уже третья версия законопроекта: первоначально Боярский и его соавторы предлагали обязать соцсети в течение суток удалять любые противоправные или оскорбительные публикации по заявлению любого пользователя. Соцсетям грозили штрафы в случае отказа в удалении такого контента, напоминает Боярский. Тот вариант инициативы не понравился правительству: оно указывало в том числе, что для пользователей не предусмотрена возможность как-то обжаловать блокировку публикаций, а администрации соцсетей обязаны хранить удаленные сообщения, что налагает на них финансовые обязательства. Законопроект с учетом ряда замечаний Белого дома перевнесли и одобрили в первом чтении в апреле 2018 г., с тех пор проект лежал в Думе без движения.

До поправок, принятых во втором чтении, проект не предполагал введения обязанности соцсетей самостоятельно мониторить публикуемый пользователями контент на предмет его соответствия российским законам – этим занят Роскомнадзор и другие ведомства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных