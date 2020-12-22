Соцсети обяжут искать и удалять обидные и незаконные публикации пользователей

Соцсети обяжут искать и удалять обидные и незаконные публикации пользователейОбиженные граждане смогут жаловаться на них в Роскомнадзор и суд
22 декабря Госдума приняла во втором чтении внесенный еще в июле 2017 г., но серьезно обновленный законопроект об обязанности соцсетей блокировать противоправную информацию. В законодательство вводится само понятие соцсетей, прописывается алгоритм взаимодействия пользователей и соцсетей с Роскомнадзором, порядок ведения реестра соцсетей (коснется тех, у кого более 500 000 пользователей). Главное же, социальные сети хотят обязать не только реагировать на жалобы пользователей, но и самостоятельно искать и удалять противоправную информацию, в том числе ту, которая затрагивает деловую репутацию граждан, а также установленные избирательным и другими законами ограничения.
За советом, как трактовать информацию, администрация соцсети может обратиться в Роскомнадзор. Там же пользователи смогут обжаловать блокировку своих публикаций. Третье чтение закона в Думе назначено на 23 декабря. Если его примут, он может вступить в силу с 1 февраля 2021 г.
Законопроект не предполагает санкций за нарушение новых требований, подчеркнул соавтор инициативы депутат Сергей Боярский. Отсутствие санкций он называет ключевым моментом: «Кто-то уже предрекал итальянскую забастовку – что соцсети начнут каждое публикуемое [пользователями] сообщение посылать в Роскомнадзор. Если так случится, это будет один разговор, а если не случится <...> [сможем] очистить пространство соцсетей с огромной аудиторией от запрещенной информации». Боярский напомнил, что «законотворчество – материя гибкая» и его всегда можно поправить.
Это фактически уже третья версия законопроекта: первоначально Боярский и его соавторы предлагали обязать соцсети в течение суток удалять любые противоправные или оскорбительные публикации по заявлению любого пользователя. Соцсетям грозили штрафы в случае отказа в удалении такого контента, напоминает Боярский. Тот вариант инициативы не понравился правительству: оно указывало в том числе, что для пользователей не предусмотрена возможность как-то обжаловать блокировку публикаций, а администрации соцсетей обязаны хранить удаленные сообщения, что налагает на них финансовые обязательства. Законопроект с учетом ряда замечаний Белого дома перевнесли и одобрили в первом чтении в апреле 2018 г., с тех пор проект лежал в Думе без движения.
До поправок, принятых во втором чтении, проект не предполагал введения обязанности соцсетей самостоятельно мониторить публикуемый пользователями контент на предмет его соответствия российским законам – этим занят Роскомнадзор и другие ведомства.