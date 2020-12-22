Соцсети обяжут искать и удалять обидные и незаконные публикации пользователей

Это фактически уже третья версия законопроекта: первоначально Боярский и его соавторы предлагали обязать соцсети в течение суток удалять любые противоправные или оскорбительные публикации по заявлению любого пользователя. Соцсетям грозили штрафы в случае отказа в удалении такого контента, напоминает Боярский. Тот вариант инициативы не понравился правительству: оно указывало в том числе, что для пользователей не предусмотрена возможность как-то обжаловать блокировку публикаций, а администрации соцсетей обязаны хранить удаленные сообщения, что налагает на них финансовые обязательства. Законопроект с учетом ряда замечаний Белого дома перевнесли и одобрили в первом чтении в апреле 2018 г., с тех пор проект лежал в Думе без движения.