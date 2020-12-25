Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 29 018 новых случаев коронавируса

Умерли 563 человека
Анастасия Шинкеева
АГН Москва

В России за последние сутки коронавирус выявили у 29 018 человек, следует из статистики оперштаба на 25 декабря. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Днем ранее сообщалось о рекордных 29 935 заболевших. Скончались 563 пациента.

За весь период пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2,4 млн человек выздоровели, более 53 000 — скончались.

В Москве за сутки выявили 7315 случаев COVID-19. За весь период в городе зарегистрировано около 772 тыс. случаев заражения, более 593 тыс. из них выздоровели, 167 тыс. случаев остаются активными. Более 10,7 тыс. человек умерли от коронавируса в Москве.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3751 новый заболевший), Московская область (+1576), Нижегородская область (+505), Псковская область (+416).

В топ-3 регионов по заболеваемости, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 219 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 145 тыс. случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — около 18,6 млн случаев, второе — Индия (10,1 млн), третье — Бразилия (7,4 млн). Всего в мире зарегистрировано около 79,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,7 млн смертей от него.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных