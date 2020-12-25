В России за сутки выявили 29 018 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 7315 случаев COVID-19. За весь период в городе зарегистрировано около 772 тыс. случаев заражения, более 593 тыс. из них выздоровели, 167 тыс. случаев остаются активными. Более 10,7 тыс. человек умерли от коронавируса в Москве.