В России за сутки выявили 29 018 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 29 018 новых случаев коронавирусаУмерли 563 человека
В России за последние сутки коронавирус выявили у 29 018 человек, следует из статистики оперштаба на 25 декабря. Это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Днем ранее сообщалось о рекордных 29 935 заболевших. Скончались 563 пациента.
За весь период пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2,4 млн человек выздоровели, более 53 000 — скончались.
В Москве за сутки выявили 7315 случаев COVID-19. За весь период в городе зарегистрировано около 772 тыс. случаев заражения, более 593 тыс. из них выздоровели, 167 тыс. случаев остаются активными. Более 10,7 тыс. человек умерли от коронавируса в Москве.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3751 новый заболевший), Московская область (+1576), Нижегородская область (+505), Псковская область (+416).
В топ-3 регионов по заболеваемости, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 219 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 145 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США — около 18,6 млн случаев, второе — Индия (10,1 млн), третье — Бразилия (7,4 млн). Всего в мире зарегистрировано около 79,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,7 млн смертей от него.