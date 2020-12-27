В России за сутки выявили 28 284 новых случая коронавирусаВ Москве 6620 заболевших
В России за сутки выявили 28 284 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 050 248. Умерли за день 552 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 54 778.
Вчера, 26 декабря, оперштаб сообщил о 29 258 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 6620 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5063 пациента, скончались 73 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+3761), Подмосковье (+1609), Нижегородская (+499) и Свердловская (+409) области.
За сутки в России полностью выздоровели 24 390 человек. Общее число выздоровевших выросло до 2 450 829 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 80,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,7 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 18,9 млн случаев, Индии (свыше 10,1 млн) и Бразилии (более 7,4 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне Минздрав России одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет. Эффективность препарата для пациентов этой возрастной группы составляет более 90%, заявил производитель вакцины.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.