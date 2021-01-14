Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавируса

Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавирусаЛишь в пяти из них в декабре могли привиться все желающие
Регионы сдают стресс-тест в связи с пандемией, поскольку число заболевших коронавирусом в декабре прошлого года сильно выросло. Доступ же к вакцинации, которая была объявлена в начале декабря, в регионах сильно различается. Лишь в пяти регионах прививку от коронавируса могли сделать все желающие, а не только врачи и учителя, говорится в докладе фонда «Петербургская политика».
Эксперты разделили регионы на шесть групп по статистике доступности массовой вакцинации в регионах (без учета медиков, педагогов и военных, которых вакцинируют по всем регионам). Высокая доступность вакцинирования в декабре была там, где нет сведений о сбоях, вакцинация идет почти с начала декабря и для всех желающих, объясняет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Средняя – там, где были сбои или где ограниченное число точек вакцинирования. Низкая – там, где о массовой вакцинации объявили совсем недавно и, по сути, система еще отстраивается». В пяти регионах высокая доступность вакцинирования – это Москва и Московская область, Сахалинская область, Ненецкий АО и Чукотка. Еще в пяти регионах средняя доступность: Санкт-Петербург, Кемеровская, Курганская, Белгородская области, Алтайский край. В 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая, в их числе Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация (зависит от района или вакцинируются только определенные категории). В восьми регионах сейчас ведется предварительная запись на вакцинирование всех категорий граждан. А вот в половине регионов (42 субъекта) отсутствует доступность вакцинации, в том числе в Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Иркутской, Калужской областях, Башкирии, Севастополе и Крыму. По этим регионам в основном вакцинированы медработники и учителя, а для остальных категорий вакцинация начнется в январе или позже.
Среди успехов властей, по мнению экспертов, преодоление репутационного кризиса российской вакцины, предотвращение ажиотажного спроса в первые дни, нет проявлений недовольства неравномерностью доступа к вакцине между столицами и остальными регионами, нет эксцессов по итогам первых недель вакцинированная. В числе трудностей остается неравномерность доступа к вакцине для жителей отдельных территорий и зависимость полученных регионом объемов вакцины от лоббистских способностей, а также низкие темпы вакцинации. Эксперты допускают, что официальные оценки статистики формируются за счет вакцинации военнослужащих и других категорий. Пропаганда вакцинации также разноречива: если федеральные СМИ рекламируют вакцинирование, то региональные – нет, чтобы избежать ажиотажного спроса.
17 губернаторов
сделали себе прививку против коронавируса. Еще 13 глав регионов заявили, что намерены вакцинироваться. А 28 губернаторов уже переболели
Словосочетание «массовая вакцинация» звучит двусмысленно, поскольку большинство регионов имеет в виду, что это вакцинация для всех, но часть считает, что это вакцинация ограниченных групп, говорит Виноградов: «Видимо, со следующей недели собираются прививать всех. Но есть пока сложности – например, на днях в Вологде отменили массовую вакцинацию, поскольку не привезли вакцину». Сейчас вакцинация медиков, педагогов и соцработников проходит почти везде, но по разным схемам – где-то составляются списки в организациях, а где-то требуют документы в поликлинике, рассказывает Виноградов: «Данных о том, что в каких-то регионах вакцинация вообще не началась, нет, просто в большинстве регионов она недоступна».
«Ведомости» направили запрос в правительственный штаб по борьбе с коронавирусом.
В среду на совещании с правительством Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян с 18 января, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить соответствующую инфраструктуру. Голикова пообещала, что с 11 по 14 января в регионы будет поставлено 600 000 доз вакцины. В начале декабря президент говорил, что производство вакцины дает возможность начать массовую вакцинацию в декабре. Приоритетными группами были медработники и педагоги. 15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что вакцинация началась уже во всех регионах. А в начале января, по его словам, было привито 800 000 человек.
Сейчас во всех странах примерно одинаковые проблемы с вакцинацией, в том числе и в России, говорит политолог Глеб Кузнецов: «Это четыре группы проблем – с производством, логистикой, медперсоналом и доверием людей. Вакцину не могут произвести в должном количестве, поэтому вакцинация во всех странах затянется. Есть трудности с транспортировкой и хранением вакцин, а также с медперсоналом – специалистов не хватает, а те, кто может ставить вакцины, перерабатывают, а это значит, что должна увеличиваться оплата их труда». Что касается доверия к вакцинам, то в России не хочет прививаться примерно половина населения, что соответствует обычной статистике развитых государств, добавляет он: «Удивительно, но чем более цивилизованная страна, тем недоверие людей к ковид-вакцинации выше. Это объясняется тем, что правительства стран не дают позитивной мотивации вакцинировавшимся. Их все равно заставляют сидеть по домам там, где объявлен локдаун, все ограничения распространяются и на них. Поэтому для людей важно не только качество вакцин, а и возможность вернуться к нормальной жизни. А с этим повсеместно проблемы».