Регионы России сильно различаются по доступности вакцинации от коронавируса

Эксперты разделили регионы на шесть групп по статистике доступности массовой вакцинации в регионах (без учета медиков, педагогов и военных, которых вакцинируют по всем регионам). Высокая доступность вакцинирования в декабре была там, где нет сведений о сбоях, вакцинация идет почти с начала декабря и для всех желающих, объясняет президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Средняя – там, где были сбои или где ограниченное число точек вакцинирования. Низкая – там, где о массовой вакцинации объявили совсем недавно и, по сути, система еще отстраивается». В пяти регионах высокая доступность вакцинирования – это Москва и Московская область, Сахалинская область, Ненецкий АО и Чукотка. Еще в пяти регионах средняя доступность: Санкт-Петербург, Кемеровская, Курганская, Белгородская области, Алтайский край. В 11 регионах, по данным экспертов, доступность вакцинирования низкая, в их числе Челябинская, Омская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия. Еще в 14 регионах доступна лишь ограниченная вакцинация (зависит от района или вакцинируются только определенные категории). В восьми регионах сейчас ведется предварительная запись на вакцинирование всех категорий граждан. А вот в половине регионов (42 субъекта) отсутствует доступность вакцинации, в том числе в Тюменской, Саратовской, Нижегородской, Иркутской, Калужской областях, Башкирии, Севастополе и Крыму. По этим регионам в основном вакцинированы медработники и учителя, а для остальных категорий вакцинация начнется в январе или позже.