Крупнейшими получателями грантов для НКО стали проекты Башмета и Союза кинематографистов

Крупнейшими получателями грантов для НКО стали проекты Башмета и Союза кинематографистовВ пятерке главных грантополучателей фонд «Вера», поисковики из «Лиза Алерт» и «Справедливая помощь доктора Лизы»
Самые крупные президентские гранты для некоммерческих организаций получили агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы», организация «Справедливая помощь доктора Лизы», Союз кинематографистов, «Центр поиска пропавших людей» и фонд помощи хосписам «Вера». Победителей первого конкурса президентских грантов определили 14 января на заседании координационного комитета, которое провел первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» получило 119 млн руб. на проект «Юрий Башмет – молодым дарованиям России», который включает образовательную программу для талантливой молодежи.
Агентство уже получало 17 млн руб. на такой же проект в 2017 г. и 112 млн руб. в 2018 г. «Справедливая помощь доктора Лизы» выиграла грант в 53 млн руб. на организацию в медцентрах России плановых медобследований, обеспечение лекарственными препаратами тяжелобольных и раненных во время военных конфликтов детей. Союз кинематографистов на грант в 40 млн проведет Всероссийский молодежный кинофорум.
Союз кинематографистов уже до этого получал пять раз президентские гранты на общую сумму 50 млн руб. «Центр поиска пропавших людей», который вырос из отряда «Лиза Алерт», получил 33 млн руб. на организацию работы ресурсного центра поискового добровольчества, в частности на создание реестра поисковых отрядов России. Фонд «Вера» выиграл грант в 31 млн руб. на реализацию проекта «Право на помощь в конце жизни» на создание системы поддержки родственников, ухаживающих за тяжелобольными людьми.
Всего на конкурс было подано 10 063 заявки. На 2000 победителей было распределено 4,2 млрд руб. Победившие проекты смогут начать работу с 1 февраля, с этого же дня стартует подача заявок на второй конкурс. По словам Кириенко, были опасения, что из-за пандемии будут сложности с софинансированием проектов, однако оно в итоге оказалось рекордным – 3,7 млрд руб. Самым популярным грантовым направлением, сказал Кириенко, стала охрана здоровья граждан, что, по его мнению, в период пандемии неудивительно. Всего по этой теме поддержали 320 проектов на 433,6 млн руб. По новой системе распределения президентских грантов за 3,5 года прошли уже 10 конкурсов, за это время было распределено 37 млрд руб., а с учетом софинансирования – 55 млрд.