Крупнейшими получателями грантов для НКО стали проекты Башмета и Союза кинематографистов

Всего на конкурс было подано 10 063 заявки. На 2000 победителей было распределено 4,2 млрд руб. Победившие проекты смогут начать работу с 1 февраля, с этого же дня стартует подача заявок на второй конкурс. По словам Кириенко, были опасения, что из-за пандемии будут сложности с софинансированием проектов, однако оно в итоге оказалось рекордным – 3,7 млрд руб. Самым популярным грантовым направлением, сказал Кириенко, стала охрана здоровья граждан, что, по его мнению, в период пандемии неудивительно. Всего по этой теме поддержали 320 проектов на 433,6 млн руб. По новой системе распределения президентских грантов за 3,5 года прошли уже 10 конкурсов, за это время было распределено 37 млрд руб., а с учетом софинансирования – 55 млрд.