Реакция на самосожжение Славиной стала предметом уголовного дела

Реакция на самосожжение Славиной стала предметом уголовного делаОператору ФБК Зеленскому грозит до пяти лет лишения свободы за посты в Twitter
Пресненский суд Москвы 15 января арестовал до 28 февраля оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Павла Зеленского. Об этом 15 января сообщил руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков. Против Зеленского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы. Как пояснил Чиков, дело возбуждено за твиты, которые Зеленский написал после самосожжения нижегородской журналистки Ирины Славиной 2 октября 2020 г. Она подожгла себя перед зданием областного управления МВД после того, как у нее дома прошел обыск из-за того, что она общалась с местными активистами. Перед самоубийством Славина написала в своем Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
«Ирина, простите нас, простите, что позволяем это», – отреагировал в Twitter Зеленский, после чего предложил «проснуться» и перестать «электронно переживать». В другом сообщении Зеленский отозвался о президенте Владимире Путине, его пресс-секретаре Дмитрии Пескове, спикере Госдумы и экс-кураторе внутренней политики Кремля Вячеславе Володине «и прочих <...>», которые, по его мнению, «стоят за этим» и «недостойны жизни», добавив: «Можете считать мои слова призывом <...>».
15 января обыск прошел в квартире матери Зеленского, где на момент ареста находился сам оператор. Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил в Twitter, что правоохранители избили Зеленского. Супруга Зеленского Наталья написала в своем Facebook, что у них дома обыск прошел в шесть утра, несмотря то что в квартире были малолетние дети. «Кто-то из вас может сказать, что в Пашиных словах есть призывы, – отметила она. – Что так нельзя писать в нашей стране <...> Это твит – слова, набранные пальцем, это буквы, это даже не выступление с трибуны. <...> Уголовку заводят на единицы! И с особенным рвением заводят их на сотрудников ФБК».
Чиков на своем Telegram-канале сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела было подписано 28 декабря 2020 г.
Адвокат Зеленского Мансур Гильманов сказал «Ведомостям», что не может комментировать детали дела, но уверен в его политической подоплеке: оно является частью кампании по давлению на основателя ФБК Алексея Навального. Гильманов считает важным, чтобы суд не игнорировал и экспертизу, которую предоставит сторона защиты, но «проблема существует» и суды нередко не учитывают подобные экспертные заключения. «Европейский суд по правам человека да и здравый смысл говорят, что за слова нельзя назначать реальный срок, к сожалению, у нас в России это игнорируется», – сказал он.
Политолог Алексей Макаркин считает, что подобными делами государство «дает понять, что подобная политическая активность для него полностью неприемлема». «Судя по тому что структура Навального продолжает работать и не разваливается, большинство не будет отказываться от своих взглядов и действий», – говорит политолог.