Реакция на самосожжение Славиной стала предметом уголовного дела

15 января обыск прошел в квартире матери Зеленского, где на момент ареста находился сам оператор. Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил в Twitter, что правоохранители избили Зеленского. Супруга Зеленского Наталья написала в своем Facebook, что у них дома обыск прошел в шесть утра, несмотря то что в квартире были малолетние дети. «Кто-то из вас может сказать, что в Пашиных словах есть призывы, – отметила она. – Что так нельзя писать в нашей стране <...> Это твит – слова, набранные пальцем, это буквы, это даже не выступление с трибуны. <...> Уголовку заводят на единицы! И с особенным рвением заводят их на сотрудников ФБК».